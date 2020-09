Fall Wirecard : Ist das Vermögen von Markus Braun ein Ausweg für Anleger?

Am Montagabend war die Aktie von Wirecard im nachbörslichen Handel zeitweise nur noch 59 Cent wert. Der absolute Tiefpunkt für die Wertpapiere des Skandalunternehmens aus Aschheim bei München, in dem nun Insolvenzverwalter Michael Jaffé das Sagen hat. Aktionäre sind verunsichert, was sie tun sollen: Entweder sie finden sich mit dem Verlust ab. Oder sie ziehen vor Gericht, alleine oder zusammen mit weiteren Anlegern in einer der diversen Massenklagen.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Dabei spielt es keine Rolle, ob sie ihre Aktien noch im Depot oder abgestoßen haben. Die Mehrheit der Klägeranwälte setzt als Beginn der Schadensperiode den 24. Februar 2016 an. Die Kanzlei Tilp, die ein Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) München anstrebt, wirbt sogar um Kläger, die ihre Aktien vor dem 10. Juli 2012 gekauft haben. Massenklagen bieten den Vorteil, dass sich die Gebühren und Honorare für den einzelnen Anleger überschaubar halten. Zudem zeigen sich einige beklagte Unternehmen unter dem Druck kumulierter Schadensersatzforderungen einsichtig und vergleichen sich.

Anleger müssen sich hinten anstellen

Doch wer soll im Fall Wirecard im kommenden Jahr, wenn frühestens mit dem ersten Urteil eines Landgerichts zu rechnen ist, für den Schadenersatz aufkommen? Im laufenden Insolvenzverfahren sind Anleger nur nachrangige Gläubiger. Sie müssen sich hinter den Banken, früheren Geschäftspartnern und Anleihengläubigern von Wirecard einreihen – und hoffen, dass die Insolvenzmasse noch für ihre bei Jaffé angemeldeten Forderungen ausreichen wird.

Einen kleinen Lichtblick gibt es seit der vergangenen Woche. Vor dem OLG München erstritt ein Anleger, ein Münchner Rechtsanwalt, einen dinglichen Arrest in das Privatvermögen des einstigen Wirecard-Chefs Markus Braun. Der Kläger verklagte Braun persönlich auf Schadenersatz in Höhe von 20.000 Euro. Mit dem Beschluss vom 26. August, welcher der F.A.Z. vorliegt, erklärte der 3. Zivilsenat, eine vorsätzliche Schädigung des Aktionärs durch Braun sei ausreichend wahrscheinlich. Der Antragsteller habe durch eine eidesstattliche Versicherung geltend gemacht, dass er vom Kauf der Aktien im Oktober 2019 Abstand genommen hätte, wenn die Unternehmenskennzahlen korrekt dargestellt worden wären. Seine Forderung ist vorerst gesichert, noch bevor in der Hauptsache über seine Klage entschieden ist. Nach Auskunft der Justiz ist bisher nur ein weiterer Arrestantrag im Fall von Braun bekannt.

Immobilien und Geld

Ist der dingliche Arrest für Anleger ein probater Weg, schneller an ihr Geld zurück zu kommen? Der einstige Konzernchef, derzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Gablingen bei Augsburg, kann das „Einfrieren“ seines Vermögen noch verhindern. Dafür muss er das Geld samt Zinsen bei Gericht hinterlegen. Nach F.A.Z.-Informationen gehören Braun Immobilien in München, Wien und Kitzbühel, als vormals größter Einzelaktionär von Wirecard besaß er Aktien im Milliardenwert. Ende Juni, nur wenige Tage vor dem Insolvenzantrag, erlöste er mit dem Verkauf von Aktien rund 155 Millionen Euro.

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) sieht in dem Arrestverfahren keine Alternative zu den Individualklagen von Anlegern. Noch könne Braun die Forderungen aus seinem Privatvermögen bedienen. Jedoch gelte es als wahrscheinlich, dass Insolvenzverwalter Jaffé die Zahlungen anfechten werde, damit das Geld der Insolvenzmasse zufalle, erklärte ein Sprecher der SdK. Die Anlegerschützer ziehen Parallelen zur Insolvenz der P&R-Containergesellschaften, wo das Landgericht München 2018 ebenfalls einen dinglichen Arrest gegen den Unternehmensgründer Heinz Roth anordnete; auch in diesem Fall ist Jaffé als Insolvenzverwalter tätig.

„Zudem dürften nur wenige Privatanleger schon im Arrestverfahren das volle Kostenrisiko übernehmen“, meint der SdK-Sprecher. Laut Anlegerschützern beträgt der durchschnittliche Schaden eines Wirecard-Aktionärs 28.000 Euro – im Fall einer Niederlage vor Gericht müsste man die gesamten Kosten von mehr als 7.000 Euro tragen.