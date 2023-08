Sie haben Anfang des Jahres 2021 die Börsen in Atem gehalten und sind nun zurück: die sogenannten Meme-Aktien. Sie werden in der Regel im Internet virulent und steigen und fallen im Kurs und im Handelsvolumen je nach Begeisterung in den sozialen Medien. Ihr Anstieg hat wenig mit dem fundamentalen Wert der Aktie zu tun, sondern vor allem mit Spekulation und Unterhaltung. Bekanntestes Beispiel war bislang Gamestop im Jahr 2021, doch nun gibt es ein neues Ziel: Es ist die Aktie von Tupperware, deren Wert sich ohne ersichtlichen Grund in den vergangenen zwei Wochen fast verachtfacht hat. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe lag der Kurs bei 5,05 Dollar – vergangenen Donnerstag lag er noch bei 0,63 Dollar.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft.

Dabei passt das aktuell gar nicht mit der Lage zusammen, in der sich das in Florida ansässige Unternehmen befindet. Die Umsätze sinken, und im April warnte Tupperware sogar, dass das Unternehmen kurz vor dem Bankrott stehe. Anfang Juni teilte die New Yorker Börse dem Konzern dann mit, dass das Unternehmen gegen Börsenregeln verstoße. Konkret sei die Marktkapitalisierung zu gering, und der durchschnittliche Schlusskurs von Tupperware liege unter der Marke von einem Dollar, was ebenfalls gegen die Regeln der Börse verstößt.