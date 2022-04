Scherbaums Börse : Vestas und die Probleme der Windenergiebranche

Deutschland und die Europäische Union wollen als Reaktion auf den Ukrainekrieg langfristig unabhängiger von russischen Öl- und Gaslieferungen werden. Dies geht, indem die Rohstoffe aus anderen Ländern bezogen werden, aber eine solche Umstellung ist angesichts fehlender Pipelines oder Flüssiggasterminals alles andere als einfach. Denn Lieferanten wie Qatar können nicht von heute auf morgen ihre Lieferungen von Öl und Gas vollkommen auf die EU ausrichten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ganz auf fossile Energieträger zu verzichten und so schnell wie möglich auf Wind, Sonne oder Wasserkraft umzusteigen. Zwar vollzieht sich die Energiewende ebenfalls nicht von heute auf morgen, der russische Angriff auf die Ukraine dürfte jedoch viele Prozesse beschleunigen.

Die Bundesregierung macht Tempo. Anfang April wurde ein Gesetzespaket zum beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie auf den Weg gebracht. Auf diese Weise sollen im Jahr 2030 mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Fünf Jahre später, im Jahr 2035, soll die Stromversorgung fast vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag dieser Anteil noch bei etwa 42 Prozent.

Im konkreten Fall der Windenergie an Land sollen die Ausbauraten auf ein Niveau von 10 Gigawatt (GW) pro Jahr gesteigert werden, sodass im Jahr 2030 insgesamt rund 115 GW Wind-Leistung in Deutschland installiert sein sollen. Zudem ist es angedacht, wesentliche Hemmnisse bei der Windenergie an Land durch weitere Gesetze abzubauen. Zu diesen Hemmnissen gehörte bisher der Umstand, dass nicht genügend Flächen zur Verfügung standen, beispielsweise aus Gründen des Lärm- oder Artenschutzes.

Ausbau der Windkraft kommt voran

Von der Aussicht auf eine Förderung der Windenergie an Land profitiert unter anderem der dänische Spezialist für Onshore-Windkraftanlagen, Vestas Wind Systems. Dabei kommt der weltweite Ausbau der Windenergie schon heute gut voran. Laut Bloomberg-NEF war 2021 ein weiteres Rekordjahr. Demnach wurden im Vorjahr neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von fast 100 GW aufgestellt. 83 Prozent der neuen Anlagen kamen an Land hinzu, während sich Vestas genau in diesem Bereich die Spitzenposition mit insgesamt 15,2 GW wieder zurückholen konnte. Damit blieben die Dänen rund 3,2 GW vor der Nummer zwei, dem Goldwind-Konzern aus China. Platz drei ging an die Siemens-Energy-Tochter Siemens Gamesa.

Laut Bloomberg-NEF-Analystin Isabelle Edwards habe die Windenergie damit im Vorjahr wieder beweisen können, dass die Branche nachhaltiges Wachstum erzielen kann. Angesichts der weltweiten Klimaziele dürfte das Potential groß sein – auch wenn die Branche kurzfristig jedoch mit Problemen wie den Covid-19-Folgen, höheren Kosten (nicht nur für Rohstoffe), sowie weltweiten Lieferkettenproblemen zu kämpfen hat.