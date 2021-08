Versicherungen gegen Hacker : Die Cyberlücke

Dräger aus Lübeck hat Sicherheit zum Geschäftsmodell gemacht. Das Unternehmen hat sich auf Medizin- und Sicherheitstechnik spezialisiert, produziert Feuerwehrausrüstung oder Beatmungsgeräte. Die waren während der Pandemie ein begehrtes Gut – ein Produktionsausfall ausgerechnet dort wäre ein Fiasko gewesen. Und so investieren sie in Lübeck ordentlich in Cybersicherheit.

Denn die Angst vor Hackerangriffen, vor Datendiebstahl, außer Gefecht gesetzten Werken und Lösegeldforderungen ist groß. Neben der Aufrüstung der IT-Sicherheit wollen sich viele Unternehmen auch mit einer Versicherung vor den Auswirkungen einer Cyberattacke schützen. Doch das ist gar nicht so einfach, weiß Mathieas Kohl, Leiter Konzernversicherungen bei Dräger: „Mein Job ist in letzter Zeit deutlich herausfordernder geworden“, sagt er. Denn auch die Versicherer fürchten sich vor weiter stark in die Höhe schnellenden Schadenzahlungen – und den Lücken, die sie in ihre Bilanzen reißen könnten. Sie erhöhen daher immer weiter ihre Prämien, fahren die Kapazitäten runter, schließen Cyberrisiken verstärkt auch aus anderen Policen aus.