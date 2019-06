Deutschlands Wohnungsmarkt : Höhere Mieten für alle!

Wer schon lange in seiner Wohnung lebt, wird vor Mieterhöhungen künstlich geschützt. Das ist unsozial. Was könnte die Politik dagegen unternehmen? Ein Gastbeitrag.

Die Wut wird immer größer. Man hört von stundenlangen Schlangen bei Besichtigungen. Von Neumieten, die durchs Dach gehen. Von Mietern, die zu Tausenden gegen explodierende Mieten protestieren. In Berlin soll es eine Volksabstimmung über die Enteignung privater Wohnungsunternehmen geben, ein Mietdeckel ist nun ebenfalls in Planung. Woher kommt die drastische Entwicklung der Mieten – und was wäre ein richtiges Mittel dagegen?

Wenn eine Stadt attraktiver wird, was passiert dann normalerweise? Neuer Wohnraum entsteht nur sehr langsam. Sind Mieter und Vermieter in der Vertragsgestaltung frei, dann steigen die Preise und Mieten aller Wohnungen – Alt- wie Neuverträge reagieren schnell auf die Veränderung der Nachfrage, weil keine Gesetzesvorgaben die Alteingesessenen schützen.

Die Menschen in der Stadt schaffen Platz, indem sie zusammenrücken: Menschen, die bisher eine Vierzimmerwohnung hatten, können sich jetzt nur noch eine Dreizimmerwohnung leisten. Der Platzverbrauch pro Kopf geht zurück, und die Einwohnerzahl wächst: In New York wird zwar etwas besser verdient als im Rest der Vereinigten Staaten, doch die Menschen leisten sich die Wohnungen dort vor allem, indem sie nur einen Bruchteil der Quadratmeter bewohnen, die sie in anderen Teilen des Landes nähmen.

Mehr als 50 Prozent zusätzlichen Wohnraum

Natürlich treffen solche Mietsteigerungen vor allem die weniger Starken. Wer sich die Miete bisher kaum leisten konnte, zieht jetzt in eine kleinere oder weiter entfernte Wohnung um; wer reich ist, der kann bleiben, wo er war. Doch die Altmieten müssen nicht einmal besonders stark steigen. Weil alle Mietverträge, neu und alt, modifiziert werden können, tragen auch alle Haushalte gemeinsam die Folgen der zunehmenden Attraktivität.

Derzeit dauert ein Mietverhältnis durchschnittlich acht Jahre – nur zirka zwölf Prozent aller Wohnungen kommen jedes Jahr auf den Markt. Würde jedes Jahr neu verhandelt, würde das effektive Angebot um das Achtfache steigen; auch größere Nachfrageänderungen würden deutlich weniger auf die Preise durchschlagen. Das würde vor allem den sozial Schwächeren nützen, die Wohnraum suchen.

In Deutschland aber werden Altverträge systematisch geschützt. Mieter können nicht gekündigt werden, solange sie ihre Miete bezahlen. Mieterhöhungen werden über Mietspiegel limitiert. Die sollen angeblich die Situation der letzten vier Jahre widerspiegeln. Faktisch gibt es aber viele Hinweise darauf, dass sich die Mietspiegelpreise – politisch gewollt – meilenweit von den Marktmieten entfernt haben.

Erst kürzlich zwang der Vermieterverband „Haus und Grund“ die Stadt München vor Gericht, Daten über 30.000 Wohnungen offenzulegen, deren Mieten zwar erhoben wurden, aber nicht in den Mietspiegel einflossen – zusammen mit den 3000, die verwendet wurden. Es liegt die Vermutung nahe, dass hier Daten ausgeschlossen wurden, um die ausgewiesenen Preise künstlich niedrig zu halten. Die Privilegierung der Altverträge war und ist politisch gewollt. Denn Altmieter gibt es viele, Vermieter sind selten. Doch hier stehen nicht nur Mieter gegen Vermieter oder Arm gegen Reich, sondern hier geschieht eine andere, merkwürdige Art der Umverteilung, die weder sozial noch effizient ist.

Wer verliert? Damit sich Wohnungen und Interessenten irgendwie ausgleichen, müssen die Neuvertragsmieten durch die Decke schießen. „Den letzten beißen die Hunde“, sagt der Volksmund. Statt dass alle Einwohner etwas zusammenrücken, um Platz für die Neuankömmlinge zu machen, trifft die Nachfragespitze die alleinstehenden Mütter, die Migranten und kinderreiche Familien, die eine neue Bleibe suchen und in der Konkurrenz gegen Hunderte andere Mietinteressenten keine Chance haben.