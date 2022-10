Aktualisiert am

Wie viel Grünfärberei steckt in deutschen Fonds?

Geldanlage : Wie viel Grünfärberei steckt in deutschen Fonds?

Jede Menge Kohle: Fördergebiet Mount Owen in Australien des Unternehmens Glencore Bild: Bloomberg

Alle vier großen deutschen Fondsgesellschaften sind der Initiative Net Zero Asset Managers beigetreten. Sie bekennen sich damit zu dem Ziel, die globalen Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich auf Netto-Null zu reduzieren. Alle vier großen deutschen Fondsgesellschaften investieren aber Geld in Unternehmen, die weitere Gas- und Ölvorkommen erschließen wollen. Wie passt das zusammen? Gar nicht, meinen Greenpeace, Urgewald und Reclaim Finance.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Sie haben in einer Studie, die diesen Dienstag veröffentlicht werden soll, zusammengetragen, wie viel Geld DWS, Allianz Global Investors, Union Investment und Deka aus ihrer Sicht klimaschädlich anlegen. Ergebnis: 13 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld. In Relation zu den mehr als 2 Billionen Euro, die von den vier größten deutschen Fondsgesellschaften insgesamt angelegt werden, sind es wiederum nur 0,6 Prozent. 99,4 Prozent im Einklang mit den Klimazielen – keine schlechte Quote.