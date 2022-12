Scherbaums Börse : Wie viel besser wird das Börsenjahr 2023?

Aktualisiert am

Im neuen Jahr wieder häufiger grün? Anzeigetafel der Kurse in Hongkong Bild: dpa

Das Börsenjahr 2022 ist Geschichte. Angesichts der Tatsache, dass nur eine Handvoll Vermögenswerte in diesem Jahr positive Renditen erzielten, Aktien- und Anleihenmärkte im Gleichschritt fielen und so die Diversifizierung erschwerten, stellt sich die Frage, wie sich Privatanleger im neuen Jahr an der Börse aufstellen sollen. Denn eines der schwierigsten Anlegerjahre mag vorüber sein – das bisherige Umfeld dürfte erst einmal bleiben. Das heißt, eine drohende Rezession, weiter anhaltend hohe Inflationsraten und steigende Zinsen sind die Faktoren, die die Finanzmärkte im Griff haben werden.

Im Portfolio auf einmal nicht mehr auf Aktien zu setzen, wäre ein Fehler – das zeigen die Kommentare vieler Assetmanager und Vermögensverwalter. „Vor diesem Hintergrund setzen wir auf eine ausgewogene Mischung bei Aktien“, sagt beispielsweise Carsten Gerlinger von Moventum AM. „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie schnell Favoritenwechsel an den internationalen Aktienmärkten vonstattengehen können, auch wenn es fundamental oder stimmungstechnisch nicht unbedingt nachvollziehbar ist.“