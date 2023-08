Altersarmut, Teilzeitfalle und „Gender Wealth Gap“: Diese Schlagworte fallen schnell, sobald sich eine Frau mit Finanzen auseinandersetzen will – und sie haben eine eher abschreckende Wirkung. Schließlich sollten junge Menschen Themen wie Sparpläne und Aktien angehen, ohne sich direkt davon überfordert zu fühlen. Überforderung ist aber für viele ein Hemmnis – besonders für Frauen.

Studien zeigen, dass Männer eine andere Einstellung zum Finanzmarkt haben. Sie sehen Geldanlagen tendenziell als gute Einkommenschance, während Frauen eher nach Sicherheit suchen. Das hat Konsequenzen: Laut den Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts haben 2021 nur 12 Prozent der Frauen in Deutschland in Aktien investiert – bei Männern sind es mit 23 Prozent fast doppelt so viele. Was steckt dahinter?