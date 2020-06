Firmenübernahmen : Silberstreif am Fusionshorizont

Ein Passant läuft an einem Virgin-Geschäft in London vorbei. Bild: AFP

Nach dem Absturz in den ersten Wochen der Corona-Krise scheint der Markt für Fusionen und Übernahmen wieder etwas anzuziehen. Der Schock der Anfangsphase weicht nach Auskunft von Spezialisten für Mergers & Acquisitions (M&A) vorsichtiger Zuversicht. Viele angelaufene Transaktionen, die auf Eis gelegt („on hold“) waren, werden aufgetaut: „Nachdem in der ersten Phase der Krise so gut wie alle Transaktionen ,on hold‘ gesetzt wurden, haben wir in den letzten Wochen einen Anstieg an Aktivität gesehen“, urteilt Patrik Czornik, Leiter des M&A-Geschäfts von JP Morgan in Deutschland, auf Anfrage der F.A.Z. „Viele Verkaufsprozesse, die zu Beginn der Krise gestoppt wurden, fangen langsam wieder an, Bewegung aufzunehmen. Oft geht die Initiative von Kaufinteressenten aus, die bilateral Interesse bekunden.“

Aus der Corona-Flaute stachen international schon einige Transaktionen heraus. So will der amerikanische Finanzinvestor KKR das Kosmetikunternehmen Wella mehrheitlich erwerben. In Großbritannien haben sich O2 und Virgin Media auf einen rund 36 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss geeinigt und eine Neuordnung des Telekommunikationsmarktes auf der Insel eingeleitet. An beiden Transaktionen ist JP Morgan beteiligt: beim Wella-Deal auf der Seite von KKR, bei der Telekomfusion an der Seite des Virgin-Media-Mutterkonzerns Liberty Global. „Diese Transaktionen wurden fast ausschließlich ,virtuell‘ verhandelt“, berichtet Czornik.

„Die Anzahl an abgeschlossenen Transaktionen ist aber nach wie vor sehr gering seit Eintritt der Krise“

Dabei galt zu Beginn der Corona-Krise noch als wesentliches Hindernis, dass der Corona-Stillstand persönliche Begegnungen unmöglich machte. Interessenten konnten Standorte von Unternehmen nicht physisch besuchen, Notare waren nicht oder kaum verfügbar. Neben solch profanen organisatorischen Hürden stand die völlige ökonomische Unsicherheit: Im März gaben die Aktienmärkte unter dem Eindruck des coronabedingten Stillstands scharf nach. Inzwischen haben sie sich zum Erstaunen vieler erholt und nicht sehr weit unter dem Vorkrisen-Niveau stabilisiert. Der deutsche Leitindex Dax notiert wieder über der Marke von 12.000, nach einem Tief im März bei gut 8400 Punkten.

„Auch in Deutschland beobachten wir ein Wiederaufleben des M&A-Dialogs, nicht zuletzt getrieben durch eine Stabilisierung der Finanzierungsmärkte“, urteilt Czornik, wobei er auf die weiterhin beschränkte Aktivität in absoluten Zahlen hinweist: „Die Anzahl an abgeschlossenen Transaktionen ist aber nach wie vor sehr gering seit Eintritt der Krise.“ Mehrere Investmentbanken bauen Stellen ab. Perella Weinberg ist nach Berichten angelsächsischer Medien dabei, die Belegschaft um sieben Prozent schrumpfen zu lassen.

„Rechnen Sie für die kommenden Monate mit einer Zunahme an krisenbedingten M&A ebenso wie an ,Konsolidierungsfusionen‘ in schwer getroffenen Branchen“, analysiert die Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. Davon profitieren Beteiligungsgesellschaften, die auf Sanierungen („Turnarounds“) spezialisiert sind – wie beispielsweise Mutares aus München. „Ich glaube, das ist eine einmalige Chance im Leben, die man hat als Turnaround-Investor: was so die nächsten sechs, neun, zwölf Monate auf uns zukommt“, sagte Mutares-Vorstand Johannes Laumann am Donnerstag der F.A.Z. zu den Auswirkungen von Corona.

Mutares befasst sich nach seinen Worten momentan mit rund einem Dutzend Zielunternehmen intensiv: „Wir sind irgendwo bei zehn bis zwölf Targets, die wir uns gerade deutlich aggressiver anschauen.“ In diesen Fällen sei man „in sehr regem Austausch mit dem Verkäufer“. Laumann teilt die Ansicht, die von vielen Kollegen und Investmentbankern zu hören ist: dass viele auf Eis gelegte Transaktionen reaktiviert werden und das Geschäft wieder anzieht. „Ich kann den Eindruck nur bestätigen.“