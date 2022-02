Realität in der Finanzbranche : Wölfe der Wall Street

Aktualisiert am

Banker und Fondsmanager gelten als wenig vertrauenswürdig. Aber zieht die Finanzbranche wirklich vor allem geldgierige Egoisten an? Eine neue Studie bestätigt das Klischee.

Leonardi DiCaprio als Banker Jordan Belfort in „The Wolf of Wall Street“ Bild: MMXIII TWOWS

Es gibt eine Szene im Film „The Wolf of Wall Street“, in der die Hauptfigur Jordan Belfort, ein Aktienhändler, vor seinen Mitarbeitern ins Mikrofon schreit, die ihn grölend umringen. Er fordert sie dazu auf, den Kunden so viele Aktien wie möglich anzudrehen – egal, ob diese sich das leisten können oder nicht, und egal, wie schlecht die Aktien bewertet sind. Nicht das Interesse der Kunden, nur der Profit der Banker zählt.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Viele Wirtschaftsstudenten und Finanzprofis kennen den Film. Der Streifen beruht auf einer wahren Geschichte. Aber sieht die Realität in der Finanzbranche tatsächlich so aus? Ticken Banker und Fondsmanager wirklich so? Umfragen ergeben regelmäßig, dass die Beschäftigten aus der Finanzbranche als wenig vertrauenswürdig gelten. Ökonomen der Universitäten Köln, Mainz und Innsbruck haben dieses Klischee nun auf seine Stichhaltigkeit untersucht. Ihre Ausgangsfrage war, ob Studenten, die eine Karriere im Finanzwesen anstreben, und Berufseinsteiger aus dieser Branche weniger vertrauenswürdig handeln als andere.