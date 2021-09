Technische Analyse : Die Parteiencharts vor der Wahl

Aktualisiert am

Die Bundestagswahl hat noch nicht stattgefunden - doch nach den technischen Analysen ist sie so gut wie gelaufen. Bild: dpa

Die Wahl in zwei Wochen entscheidet, etwas verkürzt zusammengefasst, auch darüber, ob es mehr Steuern, mehr Staat und weniger Bundeswehr geben, aber auch, ob es beispielsweise zu Enteignungen kommen wird – oder eben nicht. Alles andere, Klima, Soziales, Digitalisierung et cetera haben schließlich fast alle, mal mehr, mal weniger, mal so und mal anders, auf der Agenda. Wie denkt derzeit die Mehrheit darüber?

Die Grundannahme der technischen Analyse ist, dass Charts menschliche Verhaltensmuster sichtbar machen und diese Verhaltensmuster sich über die Zeit nicht oder nur sehr bedingt ändern. Dies gilt umso mehr, je weniger Partikularinteressen und umso mehr der Mainstream einem Chart seine Muster verleiht, je mehr Datenpunkte vorliegen und je konsistenter diese sind.