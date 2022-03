Volker Looman : Streuen, streuen, streuen!

Sie sollten einen Plan haben, was mit Ihrem Vermögen in Zukunft passieren soll. Sonst werden Sie sich um den Schlaf bringen. Schließlich ist nichts im Leben sicher. Am allerwenigsten die eigenen Geldanlagen.

Die Zeichen stehen auf Sturm. Der deutsche Aktienindex ist seit Jahresbeginn um 18 Prozent gefallen. Die jährliche Inflation ist auf 5 Prozent gestiegen. Die zehnjährigen Anleihen des Bundes werfen eine Rendite von 0,7 Prozent pro Jahr ab. Und auf dem Girokonto werden, falls die Guthaben höher als 50.000 Euro sind, jährliche Strafzinsen von 0,5 Prozent in Rechnung gestellt. Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise gehen wird, und aus diesem Grund kann ich Ihnen in diesen Tagen nur zurufen: Nie war die Privatbilanz so wertvoll wie heute! Sie müssen wissen, wie reich Sie (noch) sind, und Sie sollten einen Plan haben, was mit diesem Vermögen in Zukunft passieren soll. Sonst werden Sie sich um den Schlaf bringen.

Kurzum: Bitte greifen Sie zu Bleistift, Papier und Taschenrechner und fangen Sie mit der Inventur an. Wieviel Geld liegt auf den Girokonten: 400.000 Euro? Wie sieht es mit den Kurswerten der Anleihen und den Rückkaufwerten der Kapitalversicherungen aus: 600.000 Euro? Bitte vergessen Sie mir nicht den Barwert der erworbenen Rentenansprüche, der nach meinem Verständnis zu den Anleihen gehört. Monatsrenten von 4000 Euro, die in zwölf Jahren beginnen und 23 Jahre bezahlt werden, sind 700.000 Euro wert, wenn sie mit jeweils 2 Prozent je Jahr abgezinst werden. Die Immobilien mögen fünf Millionen Euro wert sein, weil das Eigenheim (1.500.000 Euro) und die beiden Mietshäuser (3.500.000 Euro) nicht in Pirna, sondern in Potsdam liegen. Die Marktwerte der Aktien sind von 600.000 auf 500.000 Euro gefallen? Dann haben Sie eben Pech gehabt, doch es besteht kein Anlass zur Panik, weil Polen noch nicht verloren ist! Das Gold könnte zur Zeit für 300.000 Euro versilbert werden, und die Verbindlichkeiten liegen bei 1.500.000 Euro?