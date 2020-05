EZB-Streit : Wie stark wirken die EZB-Anleihekäufe?

Noch steht aus, wie er ausgeht, der Konflikt um das kritische Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB). In der Zwischenzeit aber werden alle Veröffentlichungen zu den Anleiheprogrammen, ihren Wirkungen und Nebenwirkungen, naturgemäß mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel legte in dieser Woche in zwei Interviews noch einmal ausführlich dar, dass die Notenbank der Auffassung ist, die Verhältnismäßigkeit ihrer Anleihekäufe schon längst ausreichend geprüft zu haben, und zwar „bei der Vorbereitung, der Verabschiedung und dem Einsatz des Anleiheprogramms PSPP und anderer geldpolitischen Maßnahmen“.

Wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt nochmal eine Begründung der Verhältnismäßigkeit verlange, sei das problematisch: Nicht nur, weil der Europäische Gerichtshof, der für die EZB zuständig sei, die Rechtmäßigkeit des Programms bereits festgestellt habe; sondern auch, weil die EZB als unabhängige Institution nicht den Instruktionen nationaler Autoritäten folgen könne. Aber natürlich wolle man auch eine Situation vermeiden, in der eine nationale Zentralbank wie die Bundesbank nicht an den Kaufprogrammen teiInehmen könne.

Auch die Commerzbank und die Deutsche Bundesbank haben sich zuletzt in zwei Veröffentlichungen jeweils mit den Anleihekäufen beschäftigt. Dabei haben sie unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund gestellt. So haben sich Martin Mandler und Michael Scharnagl in einem Diskussionspapier für die Bundesbank mit einer Schätzung der Effekte der Anleihekaufprogramme auf einzelne Eurostaaten befasst. Martin Schubert, EZB-Analyst der Commerzbank, hat dagegen den Aspekt verfolgt, dass die Wirkungen von Anleihekäufen möglicherweise generell von vielen überschätzt würden; und fragt, was daraus für eine Abwägung der Verhältnismäßigkeit folgen könnte.

Wie stark wirken die Programme auf die Inflation?

In dem Bundesbank-Papier werden die Effekte des Anleihekaufprogramms APP („Asset Purchase Programme“) auf das reale Bruttoinlandsprodukt, die Verbraucherpreise und Unternehmenskredite in den vier größten Volkswirtschaften des Euroraum, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, untersucht. Dafür wird ein spezielles ökonomisches Modell verwendet, ein „Bayesian vectorautoregressive multi-Country model“, kurz BVAR. Vereinfacht gesagt, werden die Effekte der Anleihekäufe dabei mit Hilfe von zwei Szenarien abgeschätzt, einem mit und einem ohne Anleihekäufen.

Die Ergebnisse sind dabei interessant. In allen vier in den Blick genommenen Ländern habe es positive Effekte auf den Output, also die Wirtschaftsleistung gegeben. Allerdings waren die geschätzten Effekte auf das Preisniveau und die Inflation generell geringer als die Effekte auf das reale Wirtschaftswachstum. „Unsere Tests für die unterschiedlichen Wirkungen auf die verschiedenen Länder zeigten, dass das Anleihekaufprogramm die stärksten Wirkungen auf das Preisniveau in Spanien hatte“, schreiben die Autoren. Die Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung seien am schwächsten in Frankreich gewesen, während die Effekte auf das Preisniveau am geringsten in Italien gewesen seien.