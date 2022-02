Klima und Kosten : Wie stark treibt die „Greenflation“ die Preise?

Neuer Debattenbeitrag zur „grünen Inflation“: Die Förderbank KfW beschreibt in einer Studie unterschiedliche, zum Teil gegenläufige Folgen der CO2-Bepreisung auf die Inflationsrate. Nicht alles ist so, wie es auf den ersten Blick scheint.

Es ist gerade ein viel diskutiertes Thema: Wie stark sind es auch Auswirkungen der Klimaschutzpolitik, die im Augenblick die Inflationsraten hochtreiben? Die Förderbank KfW hat das in einer Studie anhand des neuen CO 2 -Preises auf Kraftstoff und Heizöl einmal untersucht. Der Preis wurde Anfang 2021 eingeführt und ist zum Jahreswechsel angehoben worden. In der Studie wird nun nicht nur die unmittelbare Wirkung auf die Preise für Benzin und Heizöl betrachtet – sondern auch indirekte Wirkungen werden untersucht, die sich etwa dadurch ergeben, dass die Nachfrage sich ändert; was bei klimapolitischen Eingriffen schließlich beabsichtigt ist.

Dazu zeigt die Studie zunächst auf, wie der steigende CO 2 -Preis Jahr um Jahr den Sprit und das Öl verteuert. Für Benzin habe der Aufschlag im Jahr 2021 bei 6,1 Cent je Liter gelegen, im Jahr 2026 sollen es 15,9 Cent sein. Beim Heizöl seien es 2021 etwa 6,6 Cent je Liter gewesen, 2026 sollen es 17,2 Cent sein. Und beim Erdgas habe der Aufschlag 2021 rund 0,5 Cent je Kilowattstunde betragen, im Jahr 2026 sollen es 1,3 Cent je Kilowattstunde sein.

Der kurzfristige direkte Effekt auf die Inflationsrate wird in der Studie für 2021 mit 0,63 Prozentpunkten angegeben. Das wäre kein unbeträchtlicher Faktor; insgesamt lag die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt bei 3,1 Prozent. Nicht berücksichtigt sind dabei preistreibende Effekte anderer klimapolitischer Maßnahmen, etwa des europäischen Zertifikatehandels oder auch der klimapolitischen Auflagen rund um das Bauen.

Die Studie hebt hervor, der preistreibende Effekt sei bei der Einführung des CO 2 -Preises besonders stark gewesen, bei den Anhebungen dürften die Effekte weniger ausgeprägt sein. Trotzdem kommen die Ökonomen auf 1,49 Prozentpunkte, die der CO 2 -Preis die Inflation über sechs Jahre kumuliert hochtreibe.

Allerdings stünden dem gegenläufige Effekte gegenüber. Der CO 2 -Preis verteuere Energie, das habe Auswirkungen auf die Konsum- und Investitionsnachfrage, das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigung. Indirekt wirke auch das wieder auf die Inflation. „Gesamtwirtschaftlich resultieren aus dem CO 2 -Preis Rückkoppelungseffekte auf die Konsumnachfrage von minus 0,9 Prozent in 2021, auf die Investitionsnachfrage von minus 3 Prozent, auf das Bruttoinlandsprodukt von minus 0,8 Prozent und auf die Beschäftigung von minus 1 Prozent“, heißt es in der Studie. Unter Berücksichtigung dieser Effekte steige die Inflation in dem gewählten Modell („mittelgroßes, neukeynesianisches strukturelles Gleichgewichtsmodell“) durch die Einführung des CO 2 -Preises nur um gut 0,35 Prozentpunkte im Jahr 2021 – und über den Zeitraum von sechs Jahren nur um 0,15 Prozentpunkte. Letztlich bestimme dabei die Stärke der Vermeidungsreaktionen hin zu weniger CO 2 -intensiven Gütern, wie stark inflationär ein steigender CO 2 -Preis gesamtwirtschaftlich wirke.

