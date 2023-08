Manchmal fängt das Pro­blem ganz klein an. Dann wird zum Beispiel die Einzahlung in einen ETF-Sparplan nicht rechtzeitig ausgeführt. So geschehen unter anderem beim Neobroker Scalable Capital. Manchmal ist aber das Problem auch sofort sehr groß: Dann erfahren auf einmal die Kunden gleich mehrerer Banken, dass sie Opfer einer Datenpanne wurden, durch die Hacker an ihre Namen und Kontonummern gelangen konnten. So geschehen Mitte Juli bei Comdirect, Deutsche Bank, ING sowie einigen Sparda-Banken – also bei vielen, die Rang und Namen haben in der deutschen Finanzwelt.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Datenpanne trat zwar nicht bei den Banken selbst auf, sondern bei einem Dienstleister, der für die gesetzliche Kontowechselhilfe zuständig war. Auch versicherten die Banken sogleich, dass die Kriminellen zu keinem Zeitpunkt Zugang zu Bankkonten gehabt hätten.