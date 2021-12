Ökologische Transformation : Kapital und Klima versöhnen

Der Staat wird und muss bei der ökologischen Transformation eine zentrale Rolle spielen. Aber staatliche Investitionen allein werden nicht reichen, wir müssen auch privates Kapital in sehr großem Maßstab aktivieren.

Die Entwicklung des Covid-19-Impfstoffes war wie eine Blaupause dafür: Innovative Unternehmen und ihre Arbeit sind wichtig, um gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Das Geld für ihre Tätigkeit holen sie sich vor allem an den Finanzmärkten. Deshalb müssen wir den Rahmen für diese Märkte richtig setzen. Deutschland und Europa können dabei vorangehen. Ziel muss sein, Kapital eine Richtung zu geben – hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Häufige Argumente gegen konsequenten Klimaschutz sind die vermeintlich hohen Kosten. Doch kein Klimaschutz würde noch mehr Geld kosten – entweder in Form massiver Klimaschäden oder in Form verspäteter Maßnahmen, die umso teurer und einschneidender ausfallen werden, je länger wir zögern.

Auch die Finanzaufsicht ist gefordert

Für Kreditgeber und Finanzinvestoren sind diese langfristigen Risiken ein höchst relevantes Thema. Im September haben mehr als 200 Unter­nehmen aus der Finanzbranche die Realwirtschaft aufgefordert, sich konkrete CO2-Emissionsziele zu setzen. Ihnen ist bewusst, dass Unternehmen am Kapitalmarkt überbewertet sind, solange sie Klimarisiken igno­rieren.

An dieser Stelle ist auch die Finanzaufsicht gefordert. Die Europäische Zentralbank hat in diesem Jahr einen gesamtwirtschaftlichen Klimastresstest durchgeführt. Der hat gezeigt, was klimabezogene Risiken für Unternehmen konkret bedeuten können: finanzielle Kosten aufgrund konkreter Risiken wie Überschwemmungen oder Waldbränden. Aber auch deutlich höhere finanzielle Belastungen in der Zukunft, wenn eine Anpassung an den Klimawandel zu spät erfolgt. 2022 sollen die von der EZB beaufsichtigten Banken so einem Test unterzogen werden. Das ist ein guter Anfang.

EU-Kommission droht einen verhängnisvollen Fehler zu machen

Aber auch die nationalen Aufsichtsbehörden müssen handeln. Bislang hat die Bafin dem Thema zu wenig Priorität beigemessen. Nachhaltigkeitsrisiken von Banken und Versicherern wurden kaum überwacht. In Anbetracht der Corona-Belastung der Banken mag ­dieses Vorgehen verständlich erscheinen. Aber ein Risiko-Kredit bleibt ein Risiko-Kredit. Wer heute Öl- und Kohleinvestitionen finanziert, geht erhebliche Risiken ein. Das muss bei Finanzierung und Eigenkapitalausstattung abgebildet werden.

Derzeit fehlen für diese Risikomessung noch Daten. Darum können nachhaltige Projekte ihre Kostenvorteile nicht voll zur Geltung bringen. In jedem Fall würde eine verpflichtende Transparenz der Klimarisiken in den Bankbilanzen diesen Wettbewerbsnachteil beheben. Fintechs und Initiativen wie das Green and Sustainable Finance Cluster Germany und das Financial Big Data Cluster arbeiten an Lösungen dafür. Das bei der Klimakonferenz in Glasgow vereinbarte International Sustainability Standards Board als neu geschaffenes internationales Gremium für Nachhaltigkeitsstandards wird mit seinem Hauptsitz in Frankfurt von dieser Expertise profitieren.

Die Europäische Union hat früh die Notwendigkeit erkannt, Finanzmärkte als Hebel für den Klimaschutz zu nutzen. Sustainable Finance ist ein zentrales Projekt der Kommission.

Kernstück ist das EU-Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die sogenannte Taxonomie. Sie soll die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten messbar machen. Denn das bisherige Nebeneinander unterschiedlicher Ansätze behindert nachhaltige Geldanlagen. Dabei wächst die Nachfrage nach „grünen“ Finanzprodukten rasch. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sieht sogar die Gefahr einer Blasenbildung. Deshalb wäre die einheitliche Klassifizierung ein wichtiger Beitrag, um Vertrauen auf den Märkten zu schaffen, damit klar ist, dass auch grün ist, was als grün angeboten wird.

Bedauerlicherweise droht die EU-Kommission einen verhängnisvollen Fehler zu machen. Sie möchte Gaskraftwerke und die Atomkraft als nachhaltig einstufen. Was im Fall von Gas als Brücke mit strengen Richtwerten und verbindlichem Transformationspfad nachvollziehbar wäre, würde im Fall der Atomkraft die Glaubwürdigkeit der Einstufung völlig konterkarieren. Europa würde die Chance verspielen, als First Mover die europäische Finanzbranche stark am Markt zu positionieren und Finanzmärkte sicherer und nachhaltiger zu machen.

Die neue Bundesregierung sollte die Kommission schnell von diesen Plänen abbringen und nach Kräften einen Kompromiss für eine glaubwürdige Nachhaltigkeitsklassifizierung suchen. Der Ampelkoalitionsvertrag enthält mit dem Bekenntnis zur klimaneutralen öffentlichen Geldanlage und der Ausweitung der Green Bonds weitere wichtige Vereinbarungen für einen nachhaltigeren Finanzmarkt.

Hessen und Baden-Württemberg haben sich bereits früh für beide Maßnahmen entschieden und legen die Mittel ihrer eigenen Pensionsfonds nachhaltig an. Eine europäische Einigung auf glaubhafte, verlässliche europäische Nachhaltigkeitskriterien würde dem Bund und privaten Anlegerinnen und Anlegern erleichtern, diesem Beispiel zu folgen. Es wäre ein wichtiger Schritt, um Kapital die richtige Richtung zu geben. Der frisch gewählte Bundeskanzler und sein Bundesfinanzminister können sich dabei auf die Unterstützung der Länder und ihrer Finanzplätze in Frankfurt, Stuttgart und anderswo verlassen.