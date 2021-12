Versicherungswirtschaft : Was von den Versprechen der Digitalisierung übrig blieb

Als vor gut sieben Jahren die Digitalisierung zu einem alles bestimmenden Faktor in der Versicherungswirtschaft wurde, gab es drei Positionen dazu: Die Älteren in der Branche warteten erst einmal ab, was da kommen würde, und veränderten wenig; sie kannten schon einige Säue, die in den Jahren zuvor durchs Dorf getrieben worden waren. Die Jüngeren riefen die Disruption aus, die alle bestehenden Arbeitsabläufe und die Kundenkommunikation über den Haufen werfen würde. Und die dazwischen nahmen an, dass junge Angreifer die traditionellen Häuser zu mehr Innovationskraft treiben würden, sodass beide Seiten voneinander lernen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Diese Mittelposition scheint eingetreten zu sein. Auf das disruptive Geschäftsmodell wird weiter gewartet. Viele digitale Start-ups sind verschwunden, in größeren Einheiten aufgegangen oder haben ihr Modell erheblich angepasst. Aber auch die traditionellen Versicherer wurden durchaus merklich durchgeschüttelt. Die Signal Iduna dürfte am radikalsten umgebaut haben. Sie ersetzte Abteilungen durch agile Teams. Andere wie die Zurich Deutschland haben an einer neuen Unternehmenskultur gearbeitet: flachere Hierarchien, mehr Mitsprache, bessere Einbindung.