Wall-Street-Gehälter : 100.000 Dollar und ein Peloton-Rad

Es war eine Umfrage, die an der Wall Street für Wirbel sorgte: Vor einigen Monaten fällte eine Gruppe junger Investmentbanker von Goldman Sachs ein vernichtendes Urteil über ihre Arbeitsbedingungen. Die in einer Powerpoint-Präsentation zusammengefassten Ergebnisse verbreiteten sich rasend schnell im Internet. Die Befragten hatten nach eigenen Angaben zuletzt im Mittel 105 Stunden in der Woche gearbeitet. Auf einer Skala von eins bis zehn zur Zufriedenheit mit Goldman Sachs als Arbeitgeber nannten sie nur eine zwei.

Sie berichteten von angeschlagener körperlicher und psychischer Gesundheit und bezifferten die Wahrscheinlichkeit, unter unveränderten Bedingungen in sechs Monaten noch im Unternehmen zu sein, mit 35 Prozent. „Ich bin mental an einem wirklich dunklen Ort,“ sagte eine der befragten Personen. Ein anderes Zitat aus der Präsentation: „Ich habe hier keinen Job erwartet, der von neun Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags geht, aber auch nicht, das es regelmäßig fünf Uhr morgens wird.“

Die Bestandsaufnahme unter ernüchterten Goldman-Bankern ließ die schon oft geführte Diskussion über das harte Arbeitsumfeld in Investmentbanken wieder aufleben. Sie legte den Schluss nahe, dass sich nicht allzu viel geändert hat, obwohl Goldman Sachs und andere Banken diverse Initiativen angekündigt hatten, um eine bessere Work-Life-Balance unter ihren Jungbankern zu gewährleisten. Solche Versprechungen gab es zum Beispiel, nachdem 2013 ein Praktikant der Bank of America Merrill Lynch gestorben war, der zuvor 72 Stunden am Stück gearbeitet hatte.

Mindestens 100.000 Dollar als Einstiegsgehalt

Die Goldman-Umfrage brachte die Branche nun abermals unter Zugzwang. Die Banken versuchen auf zweierlei Weise, ihren Angestellten entgegenzukommen: zum einen mit abermaligen Versprechungen, die Arbeitsbelastung zu reduzieren und für einen Ausgleich zu sorgen. Zum anderen häuften sich in den vergangenen Wochen die Ankündigungen, die Jahresgehälter für Berufsanfänger deutlich aufzustocken. Damit scheint sich nun eine Untergrenze von 100.000 Dollar als Einstiegsgehalt zu etablieren.

Auf diesen Betrag haben zum Beispiel Morgan Stanley, Citigroup und die New Yorker Niederlassung der Deutschen Bank die Gehälter für Analysten im ersten Berufsjahr erhöht, also die Kategorie von Mitarbeitern aus der Goldman-Umfrage. Bisher lag das Gehalt für die Junganalysten in diesen Banken bei 85.000 Dollar. In dieser Woche berichteten amerikanische Medien, dass Goldman Sachs seine Wettbewerber sogar noch übertrumpft und das Gehalt für Analysten im ersten Jahr von 85.000 auf 110.000 Dollar anheben will, ein Zuwachs von fast 30 Prozent. Für Analysten im zweiten Jahr soll es künftig 125.000 Dollar geben.

Samstagsarbeit nur in Ausnahmefällen

Diese Summen sind in allen Banken nur die Grundgehälter. Dazu kommt üblicherweise ein jährlicher Bonus, der sehr üppig ausfallen kann. Nach Angaben der Organisation Wall Street Prep, die Schulungen für Investmentbanker anbietet, konnten Analysten in New York, die bislang ein Grundgehalt von 85.000 Dollar bekommen haben, damit rechnen, inklusive Bonus 160.000 Dollar zu verdienen, also fast das Doppelte.

Die nun angekündigten Gehaltserhöhungen dürften für die Wall-Street-Banken verschmerzbar sein. Sie haben zuletzt glänzende Ergebnisse ausgewiesen, gerade im Investmentbanking, das von guten Geschäften mit der Beratung bei Fusionen und Akquisitionen sowie der Begleitung von Börsengängen profitiert.

Jenseits höherer Gehälter hat der Goldman-Vorstandsvorsitzende David Solomon nach Bekanntwerden der Umfrage versprochen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das Unternehmen wolle künftig mehr dafür tun, dass seine „Samstagsregel“ auch eingehalten wird. Demnach sollen Juniorbanker an Freitagen nach neun Uhr abends und an Samstagen ganztägig nur mit sparsam eingesetzten Ausnahmegenehmigungen arbeiten dürfen. Die Umfrage zeichnete freilich ein ganz anderes Bild. Solomon sagte außerdem, man wolle zusätzliches Personal einstellen und Arbeit neu verteilen oder automatisieren, um die Belastung zu senken. Auch JPMorgan hat angekündigt, mehr Juniorbanker anheuern zu wollen.

Bezahlte Urlaubsreisen und keine Arbeit nach Mitternacht

Jane Fraser, die seit Februar die Citi­group führt, hat ihr gesamtes Personal ermutigt, „gesunde Grenzen“ zu setzen, gerade wegen pandemiebedingter Veränderungen im Arbeitsalltag: „Das Verschwimmen der Linien zwischen Zuhause und Arbeit und die Unerbittlichkeit der Arbeitstage in der Pandemie haben unserem Wohlbefinden geschadet.“ Sie appellierte an ihre Mitarbeiter, Besprechungen außerhalb „traditioneller Arbeitszeiten“ zu begrenzen und ihre Urlaubstage tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Sie gab auch der ganzen Belegschaft einen Tag im Mai frei.

Die kleine kalifornische Investmentbank Houlihan Lokey versprach im April sogar, ihren Mitarbeitern eine Urlaubsreise zu bezahlen. Dazu wurde eine Liste mit Trips zusammengestellt, aus der die Angestellten wählen konnten, darunter Strand- und Skiurlaube. Außerdem wurden neue Arbeitsregeln eingeführt, die unter anderem für Analysten gelten sollen. Demnach soll ohne Ausnahmegenehmigung nicht mehr nach Mitternacht gearbeitet werden, und ein in den jeweiligen Teams bestimmter „geschützter“ Tag in der Woche soll arbeitsfrei bleiben.

Auch Mitarbeiter der Investmentbank Jefferies wurden kürzlich beschenkt. Sie konnten dabei selbst unter drei Optionen auswählen: einem Peloton-Fitnessfahrrad mit zugehörigem Abonnement, einem digitalen Fitnessspiegel oder einem Paket mit einem iPad und diversen anderen Produkten von Apple. Jefferies beschrieb die Geschenke als Bonus für erfolgreiche Arbeit „unter herausfordernden Umständen“. Andere Banken setzen auf Bares, um ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten, sei es in Form höherer Gehälter oder in Form von Boni. Credit Suisse kündigte im April eine einmalige „Lifestyle-Zulage“ von 20.000 Dollar für seine Banker an.