Irgendwann im Jahr 2017 fragte sich Nathan Anderson, ob es die Sache wirklich wert sei. Anderson, von allen nur Nate genannt, saß in seiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan und wusste nicht mehr, wie er seine Rechnungen bezahlen sollte. Seine Verlobte war schwanger, seine kleine Firma lief nicht gut und nun auch noch das: Sein Vermieter wollte ihn vor die Tür setzen.

Eine Lebenssituation, die Gautam Adani im fernen Indien so wohl nie erlebt haben dürfte. Dem Chef des Energie- und Infrastrukturkonzerns Adani, einem der reichsten Menschen der Welt, hat es nie ernsthaft an etwas gemangelt. Adani wurde zwar nicht reich geboren, er hat sich zu einem der wichtigsten indischen Industriellen hochgearbeitet. Aber Zwei-Zimmer-Wohnungen wird der Inder (geschätztes Vermögen momentan: rund 60 Milliarden Dollar) schon lange nicht mehr von innen gesehen haben. Und trotzdem gibt es zwischen dem Inder Adani und dem Amerikaner Anderson eine Verbindung, die fast wie ausgedacht klingt: Nate Anderson, dieser unscheinbare und nicht gerade vom Glück begünstigte New Yorker, wurde in diesen frühen Februartagen zu Adanis Schicksal.