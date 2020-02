Anlage-Profi zum Kursrutsch : „Es wird mindestens noch zwei Wochen alles schlimmer“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wie? Verkaufen Sie Aktien oder schichten von konjunkturabhängigeren Werten um in weniger konjunkturabhängige?

Nein. Wir machen das ausschließlich über Derivate. Wir werden an Futures-Märkten aktiv für den S&P 500, den Nikkei, den Eurostoxx und den FTSE.

Schnäppchenjäger sind nicht unterwegs?

Das weiß ich nicht, zumindest nicht, wie umfangreich. Große Eigenhandelstische der Banken gibt es ja nicht mehr, also wenigstens von dieser Seite ist nicht zu erwarten, dass jemand dagegen hält.

Wie geht es weiter?

Ich denke, dass mindestens noch zwei Wochen alles schlimmer wird, das Virus sich weiter ausbreitet eben auch in Europa, da haben wir den Zenit ja noch nicht überschritten im Gegensatz zu China möglicherweise.

Vielleicht bleibt Amerika verschont.

Nein, das glaube ich nicht. Auch dort wird sich das Virus noch ausbreiten. Mir kann keiner erzählen, dass es in New York nicht auch Fälle gibt – die messen das einfach nicht nach. Und denken sie an die großen asiatischen Communities in San Francisco oder Los Angeles.

Also noch kein Zeitpunkt für Mutige, um wieder einzugsteigen?

Nein, eher nicht. Wenn wir Glück haben, dann bekommen wir vielleicht die Ausbreitung am Ende des ersten Quartals in den Griff. Aber da wissen wir ja noch viel zu wenig über das Virus, was ist, wenn es beispielsweise mutiert oder so?

Die Märkte waren vor dem Coronavirus-Ausbruch ohnehin sehr weit gelaufen – zu weit?

Das ist ein wichtiger Punkt: Meiner Ansicht nach stand eine Korrektur ohnehin bevor, das konnte so nicht weiter gehen. Das Virus ist in diesem Sinne der perfekte Katalysator.