Geldwäsche-Spezialist : „Sanktionen lassen sich umgehen“

Die Russland-Sanktionen bringen Herausforderungen für Banken. Der Schweizer Geldwäsche-Spezialist Veit Bütterlin spricht mit der F.A.Z. über das Versteckspiel der Oligarchen, Tarnfirmen in Samoa und schwierige Detektivarbeit.

Die Zentrale der Credit Suisse in Zürich. Bild: Reuters

Herr Bütterlin, mehr als 800 Russen stehen auf den Sanktionslisten der EU und der Schweiz. Das setzt die Schweizer Banken ordentlich unter Stress, oder?

Die Banken arbeiten mit Hochdruck daran, die sanktionierten Kunden und die sanktionierten Gegenparteien ausfindig zu machen. Bei manchen Banken ist ein niedriger bis hoher einstelliger Prozentsatz der verwalteten Vermögen russischen Kunden zuzuordnen. Etliche Kundenbeziehungen sind jetzt mit erhöhter Sorgfalt zu prüfen.

Wie schwierig ist es für die Banken, die Sanktionen konkret umzusetzen?

Das kommt darauf an. Manchen Banken sind das Risiko und die Komplexität im Russlandgeschäft jetzt zu groß. Daher ziehen sie die Reißleine und beenden dieses Geschäft. Andere Institute setzen das Geschäft im Einklang mit den Regularien fort, haben dafür aber wegen der Komplexität deutlich höhere Kosten. In beiden Fällen muss eine Bank anhand der vorhandenen Akten herausfinden, wer von den Kunden, also der Kontoinhaber oder der wirtschaftlich Berechtigte, als sanktionierte Partei zu begreifen ist. Das allein ist aber oft nicht ausreichend. Denn es gibt viele Wege, um Sanktionen zu umgehen.