Geldanlage in der Krise : Wie Anleger mit unsicheren Zeiten umgehen sollten

Ein Händler beobachtet Aktienkurse auf einem Bildschirm: Der Krieg in der Ukraine sorgt auch an den Finanzmärkten für große Verunsicherung. Bild: dpa

Die Sorgen und die Unsicherheit der Anleger sind angesichts der russischen Invasion in der Ukraine groß. Was Wunder also, wenn Investoren derzeit auf Nummer sicher gehen und das Risiko senken. Die andere Art des Umgangs mit solchen Situationen ist der Börsenspruch „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“. Diese „Weisheit“ wird im Fall kriegerischer Auseinandersetzungen gern hervorgeholt. Ob sie im Fall des Krieges in der Ukraine allerdings eine geeignete Vorgehensweise ist, ist zu bezweifeln.

Letztlich kommt es auf die Tragweite an, die dieser Krieg noch entwickeln könnte. Legten Russland und die Ukraine den Konflikt einfach bei, so bliebe auch dieser nur eine weitere regionale Auseinandersetzung. Doch die Eskalation scheint schon zu weit fortgeschritten, als dass sich rasch zur Tagesordnung übergehen ließe. Tatsächlich hat der Krieg eine Härte, die es lange nicht gegeben hat. Auch waren Konflikte wie die in Korea, Vietnam oder im Irak vor allem eins: weit weg von Europa.