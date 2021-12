Währungskrise in der Türkei : Kann Präsident Erdogan zaubern?

Sparer in der EU können sich auf die Einlagensicherung verlassen. Mit bis zu 100.000 Euro je Bank sind sie gesetzlich gegen Zahlungsausfälle ihres in der EU ansässigen Kreditinstituts gesichert. Ein ganz anderes Einlagensicherungssystem hat jetzt die Türkei installiert. Die Regierung verspricht Anlegern eine Absicherung ihrer Lira-Sparbeträge gegen Devisenkursverluste. Damit sollen sie dazu bewogen werden, ihr Geld nicht in Dollar oder Euro, sondern in Lira zu halten.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Der Vorschlag, den Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kurz vor Weihnachten aus dem Hut zauberte, ist der spektakulärere Teil eines Plans, der das Vertrauen in die Landeswährung wiederherstellen und die Dollarisierung des Landes abbremsen soll. Tatsächlich erholte sich der Lira-Kurs binnen Stunden von seinem Allzeittief von 18,4 Lira je Dollar auf Kurse deutlich unter 11 Lira je Dollar. Jedoch ging es nach Weihnachten wieder bergab. Am Dienstag notierte die Landeswährung um 11,70 Lira je Dollar und 13,20 Lira je Euro. Was die Frage aufwirft, wie nachhaltig Erdogans Lira-Versicherung wirkt.