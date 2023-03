In Deutschland sind aktuell rund fünf Millionen Menschen pflegebedürftig – Tendenz steigend. Laut Statistischem Bundesamt werden vier von fünf Pflegebedürftigen zu Hause versorgt, meist von Angehörigen. Sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind – so darf die Pflege etwa nicht erwerbsmäßig durchgeführt werden –, erhalten Pflegende Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung und können so ihre Rente aufbessern.

Dabei müssen die Pflegenden nicht zwingend Angehörige sein. Auch Freunde, Nachbarn oder andere Personen, die die Pflege übernehmen, profitieren von Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung. Die Beiträge übernimmt die Pflegeversicherung, die Pflegenden selbst müssen nichts zahlen.