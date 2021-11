Österreich : Die Rettung des Bargeldes

Im Fernsehen ist „Bares für Rares“ sehr beliebt, doch im Geschäftsleben macht sich Bargeld zunehmend rar. An den Kassen vieler Geschäfte wird Plastikgeld lieber gesehen. Damit geht die Abrechnung schneller und unkomplizierter, das Risiko von Kassendifferenzen und Überfällen wird kleiner. Die EU will zur Bekämpfung der Geldwäsche ohnehin Barzahlungen von mehr als 10.000 Euro erschweren.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Auch beim Kleingeld tut sich viel. Die EU-Kommission denkt über die Abschaffung der Minimünzen nach. In vier Euroländern – Belgien, den Niederlanden, Finnland und Irland – wird inzwischen in der Praxis nahezu ausschließlich aufgerundet, zum Teil auch in Italien. Finnland verzichtete zu Beginn der Euroeinführung 2002 ganz auf Kleinmünzen zum Bezahlen. Auch in Schweden, Dänemark und Ungarn hält man nicht mehr viel von kleinen Münzen: zu teuer, zu schwer, zu unpraktikabel.