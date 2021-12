Digitale Geschenkidee : Ewige Liebe schwören über die Blockchain

Blockchain gleich Bitcoin. Diese Gleichung findet man in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder – obwohl die Kryptoanlage nur eine Nutzungsform von vielen der neuen Technik ist. Viel geredet wird auch von Token, die Vermögensanlagen repräsentieren. Insgesamt scheint die Blockchain vor allem eine unromantische Finanz­sache zu sein. Dabei ist es wie mit Beton, für den die Industrie einst mit den Worten warb: Es kommt drauf an, was man daraus macht.

Ein kreatives Angebot etwa gibt es – rechtzeitig zu Weihnachten – vom Unternehmen Foreverontheblockchain . Der Name ist Programm. Oder Produkt. Die Hamburger bieten derzeit in Kooperation mit der Juwelierkette Christ zwei Dinge an: die „Ewige Nachricht“ und den „Unendlichen Moment“, eben just in der Blockchain. Sie nutzen ein Textfeld in den Bitcoin-Transaktionen, das in etwa vergleichbar ist mit dem Verwendungszweck bei Überweisungen, um in der Chain Nachrichten zu hinterlassen. Dazu muss man verstehen, dass die Blockchain im Grunde eine unendlich fortgeschriebene Textdatei ist.