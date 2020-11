Depotkosten senken : Wo ist nur das Geld geblieben?

Weiße Haare, 80 Jahre und Kunde einer Großbank? Das ist ein bisschen viel auf einmal, und falls Sie erfahren möchten, warum das so ist, und wenn Sie wissen wollen, wie Sie aus dieser Nummer herauskommen, dann dürfen Sie sich heute in die erste Reihe setzen und das Drama aus nächster Nähe verfolgen. Der Protagonist ist ein 80 Jahre alter Gentleman aus Hamburg, und der Antagonist ist die blaue Bank aus Frankfurt. Das sind ideale Voraussetzungen für das Drama, wo das Geld geblieben ist, und wenn Sie sich für solche Stücke interessieren, dann werden Sie heute Ihre helle Freude haben.

Der alte Herr war in der Hansestadt erfolgreicher Anwalt. Folglich ist es kein Wunder, dass der Mann ein Eigenheim in Blankenese besitzt. Das Haus ist zwar wie sein Eigentümer etwas in die Jahre gekommen, doch das Grundstück und der Blick auf die Elbe sind Millionen wert – natürlich absolut schuldenfrei. Der Ruheständler bezieht Renten in Höhe von 4500 Euro pro Monat, und hier beginnen die ersten Unpässlichkeiten, wenn ich das so umschreiben darf. Das Geld geht für das Haus und die Krankenversicherung drauf, was kein Beinbruch ist, weil der Anwalt a. D. noch 1.200.000 Euro auf dem Konto hat, genauer gesagt im Depot der Bank, die sich Leidenschaft auf ihre Fahnen geschrieben hat.