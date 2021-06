Reform der Riester-Rente : Die deutsche Altersvorsorge ist zu teuer

Als Anfang des Jahrtausends die Riester-Rente als staatlich geförderte Altersvorsorge eingeführt wurde, lag die Umlaufrendite deutscher Anleihen bei 5 Prozent. Selbst ein Kostenanteil von einem Prozent der eingezahlten Beiträge schien damals eine attraktive Rendite zu ermöglichen – zumal die Bruttobeitragsgarantie für Investmentfonds genug Spielraum zu lassen schien, einen großen Teil des Sparanteils in chancenreiche Titel zu investieren. Doch zwei Jahrzehnte später sind Anleger, Politiker und Marktakteure schlauer.

Seit Winter 2019 ist der Kapitalmarktzins dauerhaft negativ. Durch diesen beispiellosen Zinsverfall um mehr als 5 Prozentpunkte in zwei Jahrzehnten haben sich auch die Bedingungen in der geförderten Altersvorsorge radikal verändert. Wo kaum noch Renditen am Markt zu erzielen sind, fallen die Kosten immer stärker ins Gewicht.