Tipps zum Umgang mit Geld : Wie man aus Anlagen und Krediten sinnvoll aussteigt

Wenn ich mir die Anleger ansehe, die mich in den vergangenen Wochen für die Analyse ihres Privatvermögens aufgesucht haben, dann wird’s in diesem Jahr wohl nichts mit fröhlicher Weihnacht werden. Die Herrschaften waren frustriert, auf Bargeld zu sitzen und ihre Kredite nicht tilgen zu können, und die Banker waren genervt, weil sie die Nase voll haben von den ständigen Vorwürfen, sie seien gierige Wegelagerer. Was soll man dazu sagen? Ich will mich kurzfassen. Wenn sich zwei Parteien in der Wolle haben, dann hat in der Regel jede Seite ihr Scherflein dazu beigetragen, und ich glaube nicht, dass sich die „Kriegsbeile“ schnell begraben lassen. Oder was meinen Sie zu den folgenden Fällen?

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der erste Fall ist ein Unternehmer, bei dem 250.000 Euro auf dem Girokonto herumliegen. Dafür soll der Mann vom nächsten Jahr an eine Parkgebühr von 83 Euro und 33 Cent je Monat zahlen. Gleichzeitig steht der Unternehmer bei der Bank mit 200.000 Euro im Soll. Der Kredit kostet jährlich 2 Prozent, und dieser Preis ist noch 24 Monate zu zahlen. Das hat den Schuldner veranlasst, die Bank zu fragen, ob der Kredit nicht abgelöst werden könne. Die Antwort war kurz und bündig: Nein, das geht nicht! Seitdem hängt der Segen zwischen den beiden Parteien schief, und ich würde von Ihnen gerne wissen, was der Unternehmer machen soll: Grollen, handeln oder zahlen?