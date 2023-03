Aktualisiert am

EZB-Präsidentin Christine Lagarde: Ihr Mann soll mal gesagt haben, sie solle besser keine neuen Positionen mehr antreten – sonst gebe es da auch wieder eine Krise. Bild: AFP

Auf der Konferenz „The ECB and Its Watchers“ diskutiert die Notenbanker-Welt über die hohe Teuerung in Zeiten von Finanz-Turbulenzen. Im Mittelpunkt steht ein bestimmtes Prinzip.