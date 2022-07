Strategien aus der Schweiz : Vermögensverwaltung als Baukasten

Schweizer Vermögensverwaltung hat einen Nimbus. Wer sein Geld in der Schweiz hat, der hat es geschafft. Es ist ein Faktor, von dem Schweizer Banken profitieren. Für sie ist deutsches Geld durchaus ebenfalls ein Faktor, auch wenn man selbst vielleicht nicht die größte aller Schweizer Banken ist, wie die St. Galler Kantonalbank (SGKB). Immerhin 15 Prozent der Kunden stammten aus Deutschland, sagt Sven Thielmann, Chef der deutschen Tochtergesellschaft. Nicht alle haben tatsächlich ihr Geld auch in der Schweiz. Aber für die Bank macht das keinen Unterschied.

Thielmann sieht neben dem Nimbus aber auch handfeste Gründe für eine Vermögensanlage bei einer oder durch eine Bank der Alpenrepublik. Wie etwa die gefühlte Sicherheit. „Der Schweizer Franken hat noch nie eine Währungsreform erlebt“, sagt er. Und den gibt es immerhin seit 1850. Bei der SGKB komme hinzu, dass sie zwar börsennotiert sei, aber zu 51 Prozent dem Kanton St. Gallen gehöre und nicht zuletzt wegen der Haftung des Kantons das beste Rating aller börsennotierten Banken habe, sagt Thielmann nicht ohne Stolz. Und die Bank habe seit Gründung im Jahr 1868 noch nie ein Geschäftsjahr mit Verlust beendet. Im Jahr 2017 entschloss sich die SGKB dann, über den Kanton hinaus auf den Märkten wachsen zu wollen, die sie als ihre Kernmärkte betrachtete. Da lag die Expansion der 2009 eher noch als Repräsentanz gegründeten deutschen Tochtergesellschaft nahe.

Beliebige Kombination verschiedener Strategien

Kunden will die SGKB mit ihrem Konzept einer modularen Vermögensverwaltung gewinnen. Dazu hat man zehn Strategien identifiziert, fünf für Aktien, vier für Renten und eine für Rohstoffe, die beliebig miteinander kombiniert werden können. Zum Teil sind diese quantitativ orientiert, zum Teil klassisch vermögensverwaltend, also auf Einschätzung des Hauses beruhend. In letzterem Bereich werden auch Einzeltitel erworben. Der quantitative Bereich wird mittels börsengehandelter Fonds (ETF) abgedeckt.

Dieser ist es auch, der sich vom klassischen Kauf von Aktien oder Anleihen deutlich unterscheidet. In der Discountstrategie etwa können Discountzertifikate eingesetzt werden. Diese Strategie sei sicherheitsorientiert und generiere Erträge aus der Volatilität der Aktienmärkte. „Sie weist zwar geringere Renditen auf, aber auch eine geringere Volatilität“, sagt Thielmann: „In Zeiten hoher Volatilität können sogar deutlich bessere Erträge erzielt werden.“ Andere Strategien zielen auf Verlustvermeidung ab, aber auch die Klimastrategie besteht nicht nur im Kauf „grüner“ Aktien, sondern zudem im Leerverkauf sogenannter brauner Papiere.

Klar, dass diese Leistungen nicht für kleines Geld zur Verfügung stehen. „Wir bieten unsere Leistungen in Deutschland Kunden von einem Vermögen von einer Million Euro an, aber auch etwa Verbänden oder Stiftungen“, sagt Thielmann. Derzeit verwaltet die SGKB in Deutschland 2,6 Milliarden Euro an Vermögen, 80 Prozent davon in der Vermögensverwaltung.

Seit einigen Jahren sei dort der Fonds als Mantel aus praktischen Gründen sehr gefragt, sagt Thielmann: „Die Kunden haben dadurch weniger Transaktionen im Depot, das macht es für sie überschaubarer.“ Und so packt man jedes Modul auch gerne ohne Extrakosten für die Kunden in einen Spezialfonds. Daneben hat die SGKB auch einige Publikumsfonds im Angebot, die aber in Deutschland auch nicht alle für Privatanleger ohne Weiteres erwerbbar sind. Neu am Start ist seit Ende Juni der gemeinsam mit der Gesellschaft Finreon aufgelegte Nachhaltigkeitsfonds „Carbon Focus Fonds“.