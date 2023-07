Aktualisiert am

Derzeit entwickelt es sich zum neuen Volkssport, Dinge bei ChatGPT einzugeben und zu schauen, wie viel die Maschine zu bestimmten Fragen schon weiß. Hen­drik Leber hat diese Faszination schon länger gepackt, und so heuerte er für seine Fondsgesellschaft Acatis vor zehn Jahren einen Mathematiker und einen promovierten Physiker an, um Künstliche Intelligenz (KI) im Fondsmanagement zu testen. Dort sitzen für gewöhnlich hoch bezahlte Finanzfachleute als Fondsmanager, analysieren das Weltgeschehen, Konjunktur und Unternehmensmeldungen, führen Ge­spräche mit den Unternehmenslenkern und fällen am Ende eine Anlageentscheidung. Eine teure und mühsame Angelegenheit.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Kevin Endler, der Mathematiker, und Eric Endress, der Physiker, sprechen indes nur mit Unternehmenslenkern, um zu lernen, wie sie ihre Künstliche Intelligenz noch schlauer machen können. Sie interessieren sich bei der Aktienauswahl auch nicht für die Weltlage oder die Zinspolitik. Für sie ist nur relevant, frei nach Helmut Kohl, was hinten rauskommt – welche Ergebnisse Unternehmen liefern und geliefert haben. Damit füttern sie ihre Künst­liche Intelligenz, ein grafisches neuronales Netz. Dort fließen Fundamentalzeitreihen und Textanalysen mithilfe des Modells Fin­bert ein. Finbert muss sich auch mit Aussagen der Firmenmanager auf Ana­lys­ten-Pressekonferenzen befassen. Zö­gert das Management oder weicht bestimmten Fragen aus, registriert die KI das genau.