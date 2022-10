Richtig sparen : Der Inflations-Check für Ihr Geld

Welche Geldanlagen schützen vor Inflation? Viele, im Nachhinein glückliche Jahre hat sich diese Frage den Deutschen eher in der Theorie als in der Praxis gestellt. Denn die Inflationsraten hierzulande waren in den ersten zwanzig Jahren des neuen Jahrtausends überraschend niedrig, nur ganz selten einmal überschritt die Teuerung den Wert von zwei Prozent. Trotzdem argwöhnten nicht wenige Deutsche, dass der Ausbruch der nächsten großen Inflation eigentlich unmittelbar bevorstehen müsse. Besonders stark war dieses Gefühl in den Jahren der Euro-Staatsschuldenkrise verbreitet.

Wirklich bedrohlich wurde die Lage aber nie – bis Lieferengpässe, der russische Angriff auf die Ukraine und auch eine lange abwartende Haltung der Notenbanken die Teuerung in Deutschland bis auf einen Wert von aktuell zehn Prozent haben steigen lassen. Nun stellt sich die alte Frage auf einmal mit nie da gewesener Dringlichkeit: Welche Geldanlagen schützen vor Inflation?