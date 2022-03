Geldanlage : Plötzlicher Geldsegen – und nun?

Aktualisiert am

Was tun mit einem unverhofften Geldsegen? Bild: Picture Alliance

Ob ein großes Geldgeschenk, eine Erbschaft oder ein Lottogewinn: Eine große Geldmenge, die plötzlich verfügbar wird, kann das Leben auf den Kopf stellen. Zunächst gönnt man sich vielleicht mal etwas, das man sich vom eigenen Einkommen nicht leisten konnte, oder verteilt Geschenke an Freunde und Familie. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich Gedanken machen muss, wie das restliche Geld am besten angelegt werden kann.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaftsredaktion. Folgen Ich folge

Das fängt an bei der Art des Investments: Kauft man Aktien, Fonds, Immobilien oder etwas ganz anderes? Doch nicht nur die Anlageform muss gewählt werden, sondern auch der Zeitpunkt, zumindest beim Wertpapierkauf. Ist es besser, das Geld sofort komplett in Fonds oder Aktien zu stecken, oder investiere ich es lieber gestückelt über einen längeren Zeitraum?