Immobilien : So entgehen Grundstücksbesitzer der Baupflicht

Bauen, bauen, bauen – das ist die Devise, um die Wohnungsnot zu bekämpfen. Doch das ist gar nicht so einfach. Es fehlt an Bauland. Neue Baugebiete auf bisherigen Ackerflächen oder Wiesen stoßen oft auf großen Widerstand in der Bevölkerung. Und so nehmen die Kommunen andere Flächen ins Visier, auf denen sich auch gut ein paar Wohnungen errichten ließen: zum Beispiel ungenutztes Brachland innerhalb der Städte oder am Stadtrand. Und neu erschlossene Grundstücke, die schon Bauland sind, aber trotzdem nicht bebaut werden.

Das sind gar nicht so wenige. Und so steigt der Druck, diese Flächen zu bebauen. Das können die Kommunen allerdings nicht selbst tun, ihnen gehört das Land nicht. Die Eigentümer hingegen haben nicht immer Interesse, es zu bebauen. Wer es böse mit ihnen meint, behauptet, dass sie die Grundstücke nur besitzen, um mit ihnen auf Wertsteigerungen zu spekulieren, und nicht, um sie zu nutzen. Das ist in Großstädten mit schnell steigenden Bodenpreisen durchaus lukrativ. Daher sollen nun die Daumenschrauben angezogen werden.

Die Gesetze wurden verschärft

Ein Mittel dazu soll das neue Baulandmobilisierungsgesetz werden, das seit ein paar Wochen in Kraft ist. Es ist zwar vor allem durch den Streit um ein Umwandlungsverbot von Mietshäusern in Eigentumswohnungen in der Öffentlichkeit bekannt, es umfasst aber auch ein paar Druckmittel, um Grundstücksbesitzer zum Bau zu zwingen. Was droht ihnen da? Und welche Wege gibt es, dem Zwang zu entgehen?

Zunächst einmal muss man klarstellen, dass das Baugesetzbuch schon seit langem den Kommunen das Recht gibt, Baugebote an Eigentümer von baureifen Grundstücken auszusprechen. Nur nutzt das bisher kaum eine Gemeinde. Denn der Aufwand ist groß. So muss in jedem Fall einzeln geprüft werden, ob eventuelle Ausnahmen ein Gebot unzulässig machen. Denn der Bau muss zum Beispiel für den Eigentümer „wirtschaftlich vertretbar sein“, das heißt simpel, er muss genügend Geld dafür übrig haben. Das ist nicht immer der Fall, gerade bei den derzeit stark gestiegenen Baupreisen. Und weigert sich ein Eigentümer, der bauen könnte, kann er zwar enteignet werden, aber die Hürden dafür sind hoch und erfordern ebenfalls umfangreiche Arbeit. Dafür gibt es in den Bauämtern kaum Ressourcen. Sie sind schon jetzt durch die Prüfung der vielen Bauanträge überlastet. Viele Baugebote scheiterten auch wegen Klagen der Eigentümer vor Verwaltungsgerichten.

Kommunen verkaufen Grundstücke mit Bauverpflichtung

Trotzdem bewegt sich etwas. Die Kommunen gehen verstärkt dazu über, Grundstücke, die sie selbst verkaufen, mit der Auflage zu versehen, dass die Käufer sie innerhalb von vier oder fünf Jahren bebauen müssen. Sonst werden Vertragsstrafen fällig, und die Rückgabe an die Kommune droht. Das kommt aber selten vor. Erstens, weil auch hierfür der Aufwand groß ist, und zweitens, weil den Kommunen das Geld für den Rückkauf fehlt. Etwas anderes versucht Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen. Er ließ einfach 240 Besitzer von unbebauten Grundstücken in der Stadt anschreiben und forderte zur Bebauung auf. Das brachte ihm in der Öffentlichkeit Pluspunkte, aber wie viel Neubauten dadurch wirklich entstehen, bleibt offen. Denn auch Tübingen steht vor den gleichen Hürden wie die anderen Kommunen.

Die sind auch deswegen nicht leicht zu überwinden, weil eben die meisten Grundstücke nicht wegen üppiger Spekulationsfreude ihrer Eigentümer unbebaut bleiben. Es ist tatsächlich manchmal der Geldmangel. Da kauft die Familie erst einmal das Grundstück, weil es gerade zu bekommen war. Fürs Eigenheim fehlt aber noch das nötige Eigenkapital, das trotz Kredit von der Bank noch aufzubringen ist. Und das können in der Großstadt auch mehr als 100 000 Euro sein. Da muss die Familie erst einmal einige Jahre weitersparen. Der andere Fall sind die Eltern, die zwei Grundstücke kaufen, aber nur eines für sich bebauen und das andere für die Kinder oder gar die Enkel reservieren, damit die in ihrer Nähe selbst bauen können, wenn sie im passenden Alter sind und vielleicht die Familiengründung begonnen hat. Auch das kann viele Jahre Brachland zur Folge haben.