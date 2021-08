Neobank : Wie groß sind die Probleme bei N26?

Die Werbung der Berliner Neobank N26 ist gewohnt großspurig: „Die beste Bank der Welt“ heißt es da ohne eine Spur von Bescheidenheit. Doch hinter den Kulissen rumort es und bedroht das noch junge Unternehmen.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Worum geht es bei den Vorwürfen?

In Deutschland gibt es strenge Regeln, was Geldwäsche angeht. Durch sie wird illegal erworbenes Geld in den Geldkreislauf eingebracht und gewaschen. Das muss nicht immer Terrorismus sein. Im konkreten Fall geht es um betrügerische Onlineshops, die arglose Internetnutzer abzocken.

Was nutzen die Betrüger aus?

Das Problem liegt wohl in der Foto-Identifizierung. Mit ihr kann sich ein Nutzer digital gegenüber einer Bank ausweisen. Und hier wird es kompliziert: In einigen Märkten ist sie vorgeschrieben, in anderen nicht. In Deutschland ist zum Beispiel nur Video-Ident erlaubt, in dem man live mit einem Mitarbeiter sprechen muss. In Frankreich ist sie verboten. In den Niederlanden ist nur Foto-Ident erlaubt. Das aufsichtsrechtliche Chaos in Europa trägt also sein Übriges mit dazu bei.

Wie funktioniert die Betrugsmasche?

Die BaFin warnte schon vor zwei Jahren vor einer raffinierten Masche: So werden auf Job-Portalen Stellenanzeigen geschaltet. Diese sehen täuschend echt aus. Bewerber auf diese Stellen werden dann aufgefordert, an einem Online-Bewerbungsverfahren teilzunehmen. Dort werden dann alle möglichen persönlichen Daten abgefragt – bis hin zu Fotos vom Personalausweis. Diese Daten können die Täter dann für Kontoeröffnungen nutzen.

Ist N26 also unschuldig?

Natürlich ist N26 Opfer von den Betrügern. Allerdings hatten die Berliner lange genug Zeit, um sich vor den Betrügern zu schützen. Es sind die organisatorischen Mängel und ein Fehlen implementierter Prozesse, die für solche noch jungen Fintechs typisch sind.

Seit wann gibt es die Probleme?

Die Finanzaufsicht BaFin und N26 sind dazu seit Jahren im Gespräch. Schon im Mai 2019 – also vor etwa 30 Monaten – gab es schon erste Warnungen seitens der Aufseher. In der Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung forderte die Bafin schon damals vier konkrete Maßnahmen von dem Geldinstitut. Die unbearbeiteten Fälle sollten schnellstmöglich abgearbeitet werden, die Arbeitsabläufe sowie Prozessbeschreibungen zur Umsetzung des Geldwäschegesetzes nach den Vorgaben der BaFin sollten verbessert und dokumentiert werden. Die Identität einiger Kunden sollte abermals verifiziert werden, und die BaFin forderte eine angemessene personelle und technisch-organisatorische Ausstattung zur Einhaltung ihrer geldwäscherechtlichen Verpflichtungen. Genug Zeit war seitdem zum Reagieren. Schon damals kommentierte die F.A.Z.: „Warnschuss für N26“. Der wurde offensichtlich aber nicht gehört. Im Mai dieses Jahres wurde der Neobank sogar ein Sonderaufseher ins Haus gesendet. Genützt hat das alles offenbar zu wenig.

Um wie viele Konten geht es?

Die sogenannte „Financial Intelligence Unit“ (FIU) leitet regelmäßig Daten zur Geldwäsche an die Landeskriminalämter weiter. Über diese berichteten Handelsblatt und Wirtschaftswoche zuerst. In Brandenburg sollen Konten von N26 demnach in 10 Prozent der Geldwäscheverfahren eine Rolle spielen: Bei 42 von 362 Fällen ging es demnach in diesem Jahr um die Neobank. Dies sei überdurchschnittlich häufig. Auch in Niedersachsen hätte demnach seit dem Jahr 2019 jede zehnte Meldung einen Bezug zu N26 gehabt.