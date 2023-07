Was bedeutet ein kräftiger Anstieg der Energiepreise für die Inflationsbekämpfung der Geldpolitik? Wie stark beeinträchtigt hohe Inflation das Wirtschaftswachstum? Nach welchen Kriterien sollten die Zentralbanken ihre stark gewachsenen Bilanzen zurückführen? Was lässt sich aus den Erfahrungen seit Februar 2022 für die Zusammenarbeit von Geldpolitik und Finanzpolitik in Europa und den Vereinigten Staaten lernen? Das sind Fragen, mit denen sich die Geldpolitik derzeit ernsthaft auseinander setzen muss.

Das jährliche Forum der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra, das im Jahre 2014 als Reaktion auf das berühmte jährliche Kolloquium der Federal Reserve Bank of Kansas in Jackson Hole ins Leben gerufen wurde, hat sich in diesem Jahr mit dem Oberthema „Gesamtwirtschaftliche Stabilisierung in Zeiten stark veränderlicher Inflationsraten“ befasst. Das Forum, zu dem sich überwiegend Geldpolitiker, Wissenschaftler und einige Vertreter von Medien zusammenfinden, stützt sich auf unterschiedliche Formate. Eine wichtige Rolle spielt die Präsentation von vier wissenschaftlichen Papieren, die zunächst von einem Diskutanten eingeordnet und dann in großer Runde besprochen werden.

Mit der Bedeutung deutlicher Veränderungen der Angebotsbedingungen für die Geldpolitik befasste sich eine von Silvana Tenreyro vorgetragene Arbeit („Monetary policy in the face of supply shocks: the role of expectations“). Tenreyro lehrt Makroökonomik an der London School of Economics; zudem gehört sie dem Zentralbankrat der Bank of England als externes Mitglied an. Ihr Beitrag stützte sich auf drei Thesen: Die optimale Reaktion der Geldpolitik auf einen Angebotsschock, zum Beispiel einen kräftigen Anstieg der Energiepreise wie im Jahre 2022, hängt von Natur und Dauer des Schocks, von eventuellen Zweitrundeneffekten und von den Wirkungen dieses Schocks ab. Eine einmalige und vorübergehende Verteuerung von Energiepreisen, die ohne Weiterungen eine Episode bleibt, ruft nicht nach einer Reaktion der Zentralbank, da die Geldpolitik mit Verzögerung wirkt und die Wirtschaft erst dann trifft, wenn der Energiepreisanstieg längst Geschichte ist.

Die Rolle der Erwartungen

Anders sieht es aus, wenn ein Angebotsschock Wirkung jenseits seines Wirtschaftszweigs zeigt oder wenn gar als Ergebnis einer Abfolge mehrerer Angebots­schocks die Inflationsrate für längere Zeit über ihrer Zielmarke bleibt. Dann, so lautete Tenreyros zweite These, ist von der Zentralbank eine zupackendere Reaktion gefordert. Nach dem Lehrbuch müsste die Zentralbank auch reagieren, wenn die Wirtschaft und die Privathaushalte für die Zukunft eine deutlich höhere Inflationsrate erwarten. Fachleute sprechen von einer „Entankerung der Inflationserwartungen“.

Tenreyro führt diesen Punkt an, aber sie warnte gleichzeitig davor, Leitzinserhöhungen zu stark mit Erwartungseffekten zu begründen. „Trotz ihrer Bedeutung in ökonomischen Modellen und dem geldpolitischen Denken bleibt unser Verständnis der Bildung und der wirtschaftlichen Wirkung von Erwartungen begrenzt“, lautete ihre dritte These. So tendieren Unternehmen wie Haushalte dazu, die Entwicklung einzelner Preise, zum Beispiel der Preise für Gas oder für Benzin an der Tankstelle, als repräsentativ für die Inflationsrate zu betrachten. Auch lässt sich eine nachhaltige Wirkung von Leitzinsänderungen auf die Inflationserwartungen nicht nachweisen.