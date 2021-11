Gemeinsam finanzieren : Wie nachhaltiges Crowdinvesting funktioniert

Ob Vögel, Fische oder Menschen – kollektives Schwarmverhalten lässt sich überall in der Natur beobachten. In der Finanzbranche gibt es die Idee des „Crowdfunding“ oder „Crowdinvesting“, also die kollektive Finanzierung von Privatanlegern, seit 2009. In dem Jahr gründete das amerikanische Start-up ProFunder die erste Crowdinvesting-Plattform. Doch zu den Musikalben oder Brauerei-Start-ups, die ursprünglich von der zusätzlichen Kapitalquelle profitierten, haben sich auch früh Plattformen hinzugesellt, die sich auf die Finanzierung nachhaltiger Start-ups oder Projekte spezialisiert haben.

Die Idee dahinter: Privatanleger kommen auf der Plattform zusammen und können kleinere oder auch größere Geldbeträge zwischen 100 und 10.000 Euro in den Bau von Solaranlagen stecken oder besonders klimafreundliche Start-ups. unterstützen. Dafür erhalten die Anleger aber – im Gegensatz zum Crowdfunding, das eher Spendencharakter hat – eine finanzielle Rendite in Form von regelmäßigen Zinszahlungen. Ist das Projekt beendet, erhalten die Investoren das komplett eingesetzte Kapital zurück.