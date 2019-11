Aktualisiert am

Sogar negative Zinsen : So funktionieren Kreditportale

Online erhalten Verbraucher einen schnellen Überblick über Kreditkonditionen – doch manche Anbieter geraten auch oft in die Kritik.

Geldgeschenke sind zwar nicht besonders kreativ – dafür aber auch beliebter als Socken. Das haben sich auch die Kreditvergleichsplattformen Smava, Finanzcheck und Check24 gedacht, als sie Anfang des Jahres mit negativen Ratenkrediten um Kunden warben. Und auch aktuell bieten Check24 und Smava Kredite mit einer Effektivverzinsung von Minus 0,4 Prozent an. Wer sich Geld leiht, zahlt am Ende weniger zurück – bekommt das Geld also „geschenkt“.

Da es sich bei den Anbietern aber nicht um barmherzige Samariter handelt, stellt sich die Frage, wie solche Online-Vergleichsportale arbeiten. Plattformen wie Check24 oder Smava erhalten von den Banken, deren Kredite auf ihrer Seite angeboten werden, bei einem erfolgreich abgeschlossenen Kredit eine Provision. Wie hoch diese ausfällt, dazu äußern sich Anbieter wie Smava etwa nicht. Olaf Stotz, Professor an der Frankfurt School of Finance, geht davon aus, dass die Vermittler aber nicht mehr als 20 Basispunkte erhalten, wenn beispielsweise ein Kredit zu 1 Prozent abgeschlossen werde. „Und das wäre schon hoch“, betont der Fachmann.