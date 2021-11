Chancen 2022 : Was ETF-Anleger jetzt tun sollten

Es sind Goldgräberzeiten an der Börse. Die Kurse steigen und steigen. Scheinbar losgelöst von den Sorgen um die grassierende Corona-Pandemie, die Engpässe in den weltweiten Lieferketten und die hohen Energiepreise, jagen die Börsen der Welt von einem Rekord zum nächsten. Die wichtigsten Aktienindizes in den Vereinigten Staaten loten ebenso neue Höchststände aus, wie der Dax in Deutschland oder zum Beispiel der Cac 40 in Frankreich.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft.

Anleger, die ihr Geld über passive Indexfonds in eines der großen Börsenbarometer investiert haben, konnten in den vergangenen Jahren kaum etwas falsch machen – es sei denn, sie haben die Party zu früh verlassen. Im schlechtesten Fall haben sie zu Beginn der Corona-Pandemie verkauft, als die Kurse auf breiter Linie einbrachen, und sind danach nicht wieder eingestiegen.