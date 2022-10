Höchste Teuerung seit 1951 : Wie es mit der Inflation weitergeht

Bislang ist es der Bundesregierung allenfalls vorübergehend gelungen, die Inflationsrate durch politische Eingriffe ein bisschen zu senken. Der vierteljährliche F.A.Z.-Preisbericht zeigt: Mit der Einführung von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket für die Bahn im Juni fielen die Inflationsraten für Deutschland drei Monate lang etwas niedriger aus – um dann im September aber mit dem Ende der politischen Eingriffe um so stärker zuzulegen auf 10 Prozent. Entsprechende Zahlen hat das Statistische Bundesamt am Donnerstag bestätigt.

Die Preise steigen dabei auf breiter Front. Energie kostete im September 43,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei haben sich die Preise für leichtes Heizöl binnen Jahresfrist mit plus 108,4 Prozent mehr als verdoppelt, die Teuerung für Erdgas betrug 95,1 Prozent. Für Strom wurden 21,0 Prozent mehr verlangt, für Kraftstoffe 30,5 Prozent mehr. Nahrungsmittel verteuerten sich um 18,7 Prozent. „Insgesamt hat sich der Preisauftrieb hierfür seit Jahresbeginn sukzessive verstärkt“, so die Statistiker. Erheblich teurer wurden Speisefette und Speiseöle (plus 49,0 Prozent) sowie Molkereiprodukte und Eier (plus 29,1). Auch für Fleisch und Fleischwaren (plus 19,5 Prozent) sowie für Brot und Getreideerzeugnisse (plus 18,5) erhöhten sich die Preise für Verbraucher spürbar.

Was bei dieser Inflation mit den Löhnen passiert

Zwei Fragen sind dabei spannend: Steigen jetzt mit der Inflation auch die Löhne? Und: Gelingt es trotzdem, dass die Inflationsraten im nächsten Jahr wieder etwas moderater ausfallen?

Die Forderung der Gewerkschaft Verdi und des Beamtenbunds nach Lohnerhöhungen im Öffentlichen Dienst um 10,5 Prozent könnte darauf hindeuten, dass auch die Gewerkschaften die Inflation jetzt nicht mehr für vorübergehend halten und deshalb einen stärkeren Lohnausgleich fordern. Die IG Metall will Lohnerhöhungen um 8 Prozent durchsetzen.

„Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern auch deshalb mehr als die IG-Metall vor einiger Zeit, weil die Inflation zwischenzeitlich weiter gestiegen ist“, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer: „Hinzu kommt, dass der öffentliche Dienst nicht im Wettbewerb steht und anders als die Metallindustrie nicht unter den hohen Energiepreisen leidet.“

Es komme jetzt natürlich darauf an, was bei den Tarifverhandlungen letztlich herauskomme, sagt der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Volker Wieland: „Aber ich denke, wir werden deutliche Lohnerhöhungen bekommen.“ Auch wenn diese die Gesamtinflationsrate einschließlich Energiepreise nicht ausglichen, bedeute dies, dass die Kerninflation, also die Inflationsrate ohne stark schwankende Preise wie die für Energie und Lebensmittel, weiter Auftrieb bekomme. Das sei kaum zu vermeiden, da vielerorts Arbeitskräftemangel bestehe.

Im Euroraum insgesamt ist die Kernrate der Inflation in den zurückliegenden vier Monaten von 3,7 auf 4,8 Prozent gestiegen. „Die Daten zum Euroraum zeigen für das erste Halbjahr ein Nominallohnwachstum um die 4 Prozent“, sagt Wieland. Das liege jedenfalls oberhalb des Wertes von 3 Prozent, der von der Europäischen Zentralbank (EZB) gelegentlich als „konsistent mit ihrem Inflationsziel von 2 Prozent“ genannt wurde.

Andererseits ist es für die Beschäftigten natürlich unbefriedigend, wenn die Löhne deutlich schwächer steigen als die Inflation.

Die Bundesregierung setzt nun darauf, dass die Gaspreisbremse die Inflation im kommenden Jahr etwas senkt. Sie geht für 2023 von einer Inflationsrate von 7 Prozent aus.

Unter Ökonomen ist aber umstritten, ob die Staatshilfen in dem Fall die Inflation senken oder treiben. „Eine expansive Fiskalpolitik, speziell der Gaspreisdeckel, reduziert die Inflation und erhöht sie in diesem Fall nicht“, schreibt der Berliner Ökonom und DIW-Präsident Marcel Fratzscher auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Wenn die Bundesregierung zumindest in bestimmten Ausmaß die Gaspreise subventioniert, fließen niedrigere Gaspreise als sonst in die Inflationsmessung ein.

Clemens Fuest, der Präsident des Münchner Ifo-Instituts meint, in diesem Sinne habe ja auch der Tankrabatt die Inflation gebremst. Der Unterschied aber sei, dass bei der Gaspreisbremse ein vom aktuellen Verhalten unabhängiger Transfer gezahlt werde. Das habe einen Einkommenseffekt zur Folge, die Leute hätten mehr Geld zur Verfügung. Das lasse die Güternachfrage steigen, das erhöhe die Inflation wiederum: „Der Gesamteffekt ist letztlich unklar.“

Rohstoffpreise fallen - wegen Rezessionssorgen

„Ich teile die Einschätzung, dass die Inflation im nächsten Jahr deutlich sinken wird“, sagte Karsten Junius, Ökonom der Bank J. Safra Sarasin. Er sieht dafür aber andere Gründe: „Wir können jetzt bereits beobachten, dass die Lieferengpässe und Frachtraten auf den Weltmärkten deutlich zurückgehen.“ Entsprechend fielen wichtige Rohstoffpreise. „Selbst bei Waren, bei denen die Preise noch nicht rückläufig sind, dürften die Teuerungsraten fallen, beispielsweise beim Benzin, da sich der prozentuale Preisanstieg dieses Jahres nicht wiederholen wird“, meint Junius.

Bei den Dienstleistungspreisen sei er weniger optimistisch. „Es gibt immer noch einen gewissen Nachholbedarf nach der Pandemie und die Arbeitskräfteknappheit bleibt hoch“, meint der Ökonom: „Es wird also stark auf die kommenden Tarifrunden ankommen, ob die Inflation auch da nachhaltig wieder auf 2 Prozent zurückfällt.“

Auch die EZB will mit höheren Zinsen die Inflation bekämpfen. Die nächste Zinsentscheidung steht am 27. Oktober an. Nach einer Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte im Juli und einer um 0,75 Prozentpunkte im September hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt. Die Commerzbank rechnet noch mal mit 0,75 Prozentpunkten.

Zumindest in diesem Winter dürfte das aber noch nicht gegen die Inflation helfen, hat EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel unlängst in einer Diskussionsrunde mit den Ökonomen Paul Krugman und Larry Summers ausgeführt.