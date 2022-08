Aktualisiert am

Brauch ich das, oder will ich es nur haben?

Finanzbildung : Brauch ich das, oder will ich es nur haben?

Europas größte Finanzbildungsinitiative sitzt in Wien. Die dortige Sparkasse betreibt einen „Financial Life Park“. Er soll Menschen helfen, sinnvolle Finanzentscheidungen zu treffen.

Schülerinnen im Flip-Lab der Erste Bank in Wien Bild: Jacqueline Godany

Die Frage nach der Inflation war ja noch einfach zu beantworten, und die nach dem Wesen der Aktie war auch nicht so schwer. Die Klippe mit der „Internationalen Bankkontonummer“ haben die vier Jugendlichen gerade noch so umschifft, und was Internetbanking ist: geschenkt. Aber die passende Beschreibung für eine Umschuldung bringt Luca dann doch ins Schwitzen. Denn Luca strampelt auf dem Ergometer. Nur deshalb hat das iPad-ähnliche Gerät, auf das die Fragen für das Team eingespielt werden, ausreichend Strom. Wenn die Antwort falsch ist, muss Luca kräftiger strampeln. Wie hatte Thomas, der Guide von der Sparkasse, doch gesagt: „Es ist wie im Leben: Wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, wird es einfacher.“

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Um die richtigen Finanzentscheidungen geht es an diesem Morgen im Erdgeschoss des großen Glaspalastes, den Österreichs Erste Sparkasse, das Spitzeninstitut der österreichischen Sparkassen als Konzernzentrale der Erste Group, Stiftungssitz und „Campus“ vor ein paar Jahren auf eine Bahnbrache nahe dem Hauptbahnhof gesetzt hat. Dort findet sich auch, wie die Bank-Website aufklärt, „Europas größte Finanzbildungsinitiative, der „Financial Life Park“ (Flip)“, ein interaktives und digitales Finanzbildungszentrum. Auf mehr als 1400 Quadratmetern wird Besuchern „auf interaktiv-spielerische Weise die Bedeutung der Finanzen für die persönliche Lebensplanung aufzeigt und die volkswirtschaftlichen Aufgaben von Banken erklärt“. Das klingt sperriger, als es ist.