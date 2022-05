Flash Crash : Citi-Trader löste den Kurssturz aus

Montagvormittag kurz nach Handelsbeginn sackten Europas Börsen schlagartig ab. Los ging es in Stockholm: Der dortige Index OMX verlor in der Spitze bis zu 8 Prozent. Aus Skandinavien verbreitete sich die Schockwelle schnell über den gesamten Kontinent. Der Euro Stoxx 50 verbuchte einen Verlust von knapp 3 Prozent. In absoluten Zahlen wurde binnen Minuten ein Börsenwert von rund 300 Milliarden Euro wurde vernichtet. Auch in Frankfurt näherte sich der Leitindex Dax steil von oben der Marke von 13.800 Zählern. Doch wie zerronnen, so gewonnen. Genau so schnell, wie die Kurse nachgaben, erholten sie sich auch wieder. In Frankfurt konnte der Dax seine Verluste im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag auf 1,1 Prozent eingrenzen. Und am Montagnachmittag kratzte das Börsenbarometer wieder an der Marke von 14.000 Punkten.

Die Händler waren schon im Feierabend, als sich dann erste Gerüchte verbreiteten: Ein falscher Handelsauftrag hatte den Kurssturz und die anschließende Erholung ausgelöst: Börsianer sprechen von einem „Flash Crash“. Am späten Montagabend bekannte dann die amerikanische Großbank Citigroup Farbe: „Am Montag hat einer unserer Händler bei der Eingabe einer Transaktion einen Fehler gemacht. Innerhalb weniger Minuten haben wir den Fehler identifiziert und behoben“, teilte die Wall-Street Größe eher zähneknirschend mit.