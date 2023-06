Überraschung am Bosporus: Die neue türkische Zentralbankchefin erhöht die Zinsen deutlich – allerdings weniger stark, als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Das zeigt sich an der Währung.

In einem radikalen Bruch ihrer seit zwei Jahren verfolgten Niedrigzinspolitik hat die türkische Notenbank den Leitzins am Donnerstag stark erhöht. Jedoch fiel der Zuwachs von 8,5 auf 15 Prozent geringer aus, als an den Märkten angesichts einer Inflation von 40 Prozent erwartet worden war. Die türkische Lira verlor daraufhin zum Dollar weiter an Wert und notierte mit Tiefstkursen um 24,27 Lira je Dollar.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Die Zentralbank, die erstmals unter Leitung der neuen Gouverneurin Hafize Gaye Erkan tagte, stellte aber klar, dass weitere Schritte folgen würden. Man habe beschlossen, „mit der geldpolitischen Straffung zu beginnen, um so bald wie möglich den Desinflationskurs einzuschlagen“. Auffällig war der Hinweis, dass „Zentralbanken in der ganzen Welt weiterhin Maßnahmen zur Senkung der Inflation“ ergriffen. Bisher hatte die Notenbank explizit und auf Geheiß von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einen allen anderen Notenbanken entgegengesetzten Kurs verfolgt.