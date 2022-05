Neffen des Bundeskanzlers : Olaf Scholz und seine Kryptojungs

In fast jeder Familie gibt es unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Geldanlage. So krass verschieden wie bei Familie Scholz sind sie aber wohl selten. Da ist zum einen Onkel Olaf: Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, bekannt für seine Liebe zum klassischen Sparbuch und seine verhaltene Position gegenüber Aktien – und das in Zeiten, in denen die Zinsen noch immer niedrig sind.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Und dann sind da seine beiden Neffen Jakob und Fabian. Denen reicht’s. Sie wollen die Aktienkultur in Deutschland vorantreiben. Neuerdings ist es sogar ihr selbst erklärtes Ziel, die Zinsen wieder zurück zu den Leuten, zurück nach Europa zu bringen. Das schreibt Fabian Scholz auf seinem Profil bei Twitter.