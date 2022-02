Die Vermögensfrage : Anlegen wie Warren Buffett – siegt die Strategie des Altmeisters wieder?

Value vs. Growth: Das Ringen um die passende Anlagestrategie erinnert an einen Boxkampf. Bild: Dieter Rüchel

Buffett gegen Wood. Nein, das ist kein kurz bevorstehender Boxkampf. Und doch handelt es sich bei Warren Buffett und Cathie Wood um zwei Schwergewichte, die auf den Kapitalmärkten auf eine praktisch gegensätzliche Strategie setzen. Die Investorenlegende Buffett setzt stets auf Substanztitel, während die Grande Dame der Investmentszene, Cathie Wood, radikal auf Wachstumswerte setzt. Vor allem Tesla hat es ihr angetan. In der Investmentwelt heißt das Duell der beiden Strategien: Value gegen Growth. Und dieser Kampf hat in den vergangenen Monaten ordentlich an Spannung zugenommen.

Viele Monate nämlich hatten Wachstumswerte die Oberhand. Apple, Amazon, Facebook, alles Tech-Werte, die darauf ausgerichtet sind, mit rasantem Wachstum ihre Wettbewerbsvorteile weiter auszubauen. Bei dieser Art von Momentum-Aktien fragen Anleger nicht groß nach Mittelzufluss oder nachhaltigen Gewinnen. Das ist der Preis des Wachstums, der in hohen Bewertungen mündet.