Klima und Finanzen : 130 Billionen Dollar für CO2-Null

Die kaum vorstellbare Summe von 130 Billionen Dollar meldet die Glasgow Financial Alliance for Net Zero“ (GFANZ) als Beitrag zur Senkung der Kohlendioxidemissionen (CO2) bis auf Netto-Null. Mehr als 450 Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Börsen und Ratingagenturen, Indexanbieter und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beteiligen sich, die sich „hochambitionierte, wissenschaftsbasierte Ziele, einschließlich Netto-Null-Emissionen bis 2050, gesetzt haben“, schreibt die GFANZ-Initiative, die vom früheren Notenbankchef Mark Carney, dem heutigen UN-Sondergesandten für Klimaaktion und Finanzen, geleitet wird.

130 Billionen Dollar – das ist fast das Siebenfache des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA, gut das neunfache BIP der EU-Länder und etwa das 30-Fache der Wirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr. Die gewaltige Summe entspricht 40 Prozent der gesamten Finanzanlagen der Welt, sagte der britische Finanzminister Rishi Sunak. Allerdings ist es nicht so, dass die 450 Finanzkonzerne aus 45 Ländern dieses Geld konkret für Klimaprojekte zu investieren versprechen. Die Zahl ist einfach die kombinierte Bilanzsumme der Finanzunternehmen, also jeder Hypothekenkredit und jedes Wertpapier wird mitgezählt. Aus Deutschland sind bei GFANZ die Deutsche Bank und die Commerzbank, Allianz und Munich Re, Bayerische Versicherungskammer, Deka und Union Asset Management sowie weitere Mitglieder.

Klimaschutz rückt vage ins Zentrum der Finanzen

Worauf sich die 450 Konzerne festgelegt haben, blieb in Carneys Statement eher vage. Sie hätten ihr privates Kapital „verpflichtet, um die Wirtschaft zu Netto-Null zu transformieren“. Sie wollten zum Ziel bis 2050 beitragen, ihren „fairen Anteil an einer 50-prozentigen Emissionsreduktion in diesem Jahrzehnt liefern und ihre Ziele dahin alle fünf Jahre überprüfen“. Alle Unternehmen würden über ihre Fortschritte und die Emissionen, die sie finanzieren, jährlich berichten. Carney ließ sich mit den Worten zitieren: „Die Architektur des globalen Finanzsystems ist transformiert worden, um Netto-Null zu schaffen.“ Der Klimaschutz sei vom Rand ins Zentrum der Finanzen gerückt. Damit sei möglich, 100 Billionen Dollar Investitionen über die nächsten drei Jahrzehnte zu stemmen, um eine Zukunft mit sauberen Energien zu bauen. „Der schnelle und große Anstieg der Kapitalverpflichtungen für Netto-Null durch GFANZ macht die Transformation in eine 1,5-Grad-Welt möglich“, sagte Carney.

Auch Finanzminister Sunak stieß in dieses Horn, blieb aber ebenso vage. Das Weltfinanzsystem werde „neu verdrahtet für Netto-Null“, sagte der konservative Schatzminister bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Großbritannien solle das erste „auf Netto-Null ausgerichtete Finanzzentrum der Welt“ werden. Um sogenanntem Greenwa­shing vorzubeugen, soll eine Arbeitsgruppe auf wissenschaftlicher Basis einen „Goldstandard“ für Umbaupläne erstellen. Klimagruppen wie die französische Reclaim Finance Initiative monierten, dass die GFANZ-Unterzeichner sich nicht verpflichtet hätten, nicht mehr in fossile Energieprojekte zu investieren.

Der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, Larry Fink, sagte in Glasgow mit Blick auf die kolportierte Zahl von 130 Billionen Dollar, es werde „sehr viel schwieriger, das Kapital einzusetzen“, als nur Zusagen von Unternehmen zu gewinnen. Citi­group-Vorstandschefin Jane Fraser sagte, mit konsistenten Nachhaltigkeitsstandards werde es einfacher für Kunden, in grüne Projekte zu investieren.

