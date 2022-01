Wettbewerb für Börsenneulinge : Europas kleine Champions

Europa gilt international nicht als Musterknabe, wenn es um kleine und mittlere Unternehmen geht. Und das obwohl dazu mehr als 98 Prozent der Unternehmen zählen, diese zwei Drittel der Arbeitnehmer beschäftigen und knapp 60 Prozent der Bruttowertschöpfung der EU erwirtschaften. Ein Umstand, den die EU-Kommission im Zuge ihrer In­itiative zur Förderung der Kapitalmarktunion gern ändern möchte. Neben vielen praktischen Ansätzen, etwa zur Förderung und Erleichterung der Kapitalaufnahme, hat sie auch einen Wettbewerb mit initiiert. Seit 2015 wird dieser gemeinsam mit Europeanisseurs, dem Interessenverband börsennotierter Unternehmen in Europa, und FESE, dem Interessenverband der europäischen Börsen, ausgerichtet.

Ausgezeichnet werden in jedem Jahr drei Unternehmen in vier Kategorien: dem „International Star“, dem „Star of Innovation“, dem „Rising Star“ und einem Stern für das überzeugendste Unternehmen des laufenden Jahres (Diesmal also der „Star of 2021“). Man verspricht sich durch die Auszeichnungen erfolgreicher Börsenneulinge, kleine und mittlere europäische Unternehmen für Investoren grenzüberschreitend in­teressanter zu machen, vor allem aber mehr Unternehmen dafür zu gewinnen, die Börse zur Wachstumsfinanzierung zu nutzen. In diesem Artikel stellen wir die Gewinner des Jahres 2021 vor, zudem den deutschen Bewerber Compleo, für den es in der Kategorie „Star of 2021“ nicht ganz zum Sieg gereicht hat, der aber als sogenannter „Runner-Up“ ausgezeichnet wurde.