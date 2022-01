Technische Analyse : Die angekündigte Wende in Amerika zeigt Wirkung

Zum Jahresstart 2022 zeigt die angekündigte Wende in der bis zuletzt ultralockeren US-Geldpolitik ihre Wirkung. Das schon laufende Zurückfahren der amerikanischen Anleihekäufe, die noch im Jahr 2022 anstehenden Anhebungen bei den Fed-Funds und auch ein mögliches leichtes Abschmelzen der (aufgeblähten) US-Notenbankbilanz sorgen an den internationalen Finanzmärkten für eine etwas knapper und schon teurer werdende Liquidität. Zusammen mit den (weiterhin zu hohen) Inflationsraten und den zuletzt auf Mehrjahreshoch gestiegenen Rohölnotierungen sind vor allem dies Gründe für den negativen Start an den Anleihemärkten in das neue Jahr.

An den internationalen Aktienmärkten setzt hierdurch ein Umschichtungsprozess ein, wobei viele Pandemie-Gewinner und Technologiewerte mit Abgaben sowie technischen Eintrübungen zu kämpfen haben. Demgegenüber liefern „Zinsgewinner“ (etwa ausgewählte Versicherer) sowie viele Substanz-Titel („Value-Aktien“), die der Hausse-Bewegung seit März 2020 bisher nur hinterhergelaufen waren, technische Verbesserungen. Daher war zuletzt die „konservative Strategie 2022“ – ein gleich gewichteter Aktienkorb von Euro-Stoxx-50-Titeln, dieses Mal bestehend aus Allianz, Axa, BASF, BMW-Stämmen, Enel und Sanofi – vorgestellt worden.