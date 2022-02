Geldanlage in Krisenzeiten : Wider die Angst vor dem Absturz

Guten Morgen, liebe Anleger, wie geht’s Ihnen heute? Und was macht Ihr liebes Geld? Sind Sie glücklich und zufrieden? Oder haben Sie eher Sorgen? Ich frage Sie, weil ich den Eindruck habe, dass im Moment – mal wieder – die große Angst umgeht. Wir haben Angst um unsere Gesundheit, wir haben Angst vor dem Klimawandel, und wir haben Angst vor einem Krieg in Russland. Mit diesen Hinweisen will ich mich über Sie nicht lustig machen. Aber ich will Ihnen vor Augen führen, dass Angst nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf den Umgang mit Geld fatale Auswirkungen hat. Oder können Sie damit leben, dass die Preise mal wieder steigen? Und werden Sie damit klarkommen, dass die Aktien an Wert verlieren, wenn es in der Ukraine kracht? Kurzum: Sollten auch Sie die Sorge haben, spätestens im Herbst dieses Jahres unter der Brücke oder im Krankenhaus zu landen, dann studieren Sie doch bitte mal die beiden Fälle, die ich Ihnen heute als Beweise vorlegen möchte, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es zuvor gekocht worden ist.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der erste Fall ist ein 60 Jahre „oller“ Berliner, der nach eigenem Bekunden noch „janz jut“ in Schuss ist. Der junge Mann hat zwei Kinder von einer Dame, mit der er nie verheiratet war. Und er lebt mit einer Frau zusammen, die er nicht heiraten will. Das sind doch beste Voraussetzungen, um mindestens 85 Jahre alt zu werden. Oder teilen Sie eher die Auffassung des Anlegers, das Leben sei kein Zuckerschlecken? Der Mann würde gerne in den Ruhestand treten, doch die deutsche Rentenversicherung wird ihre Kasse erst in sechs Jahren öffnen, und die monatlichen Bezüge von 2500 Euro sind nach Meinung des künftigen Rentners kein Anlass zum Jubel. Was soll man dazu sagen?